اداره منطقه پنج تهران در روز تشییع پیکر پاک رهبر شهید بر عهده استان گیلان قرار گرفت

به گزارش ایلنا از رشت، نشست شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز با حضور محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سایر اعضای شورا در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این نشست موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اجرایی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مهم‌ترین محور آن برنامه‌ریزی برای حضور گسترده و منسجم دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مراسم تشییع پیکر پاک قائد شهید امت بود.

اعضای شورا همچنین درباره برگزاری جشنواره فرهنگی سیمرغ ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه به تبادل نظر پرداختند و راهکارهای افزایش مشارکت دانشگاهیان در این رویداد فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، راه‌اندازی اتاق مادر و کودک در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه بود که پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با تأکید بر اهمیت حضور مردمی در آیین تشییع پیکر پاک قائد شهید امت اظهار کرد: محوریت مردمی این مراسم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به مسئولیت محول‌شده به گیلان در این مراسم افزود: اداره منطقه پنج تهران در روز تشییع پیکر پاک رهبر شهید بر عهده استان گیلان قرار گرفته و کمیته بهداشت و درمان این منطقه نیز به گیلان واگذار شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: کمیته اعزام دانشگاه باید ارتباط مستمر و مؤثری با کمیته‌های پیش‌بینی‌شده در سپاه داشته باشد تا تمامی اقدامات با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود.

آشوبی از استقرار موکب سلامت گیلان در منطقه پنج تهران خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان با راه‌اندازی یک موکب سلامت مجهز و استقرار حداقل ۴۰ تخت درمانی و بیمارستانی، همراه با تمامی امکانات مورد نیاز، آماده ارائه خدمات درمانی و بهداشتی خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم استان در این مراسم تصریح کرد: حضور حداقل ۱۰ هزار نفر از مردم گیلان در آیین تشییع پیش‌بینی شده و به همین دلیل لازم است تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به آنان فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین بر حضور تیم‌های بهداشت محیط، نیروهای تخصصی و سایر گروه‌های مورد نیاز در منطقه مأموریتی تأکید کرد و گفت: هیچ‌گونه کمبود، کوتاهی، تساهل و تسامح یا کم‌کاری از سوی هیچ فرد و مجموعه‌ای پذیرفتنی نیست و همه ظرفیت‌های موجود باید برای اجرای مطلوب این مأموریت مهم به کار گرفته شود.وی با تاکید بر اینکه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه حداقل سه روز در منطقه حضور خواهند داشت، افزود: تمامی معاونان و مدیران دانشگاه نیز موظف هستند در چارچوب وظایف تعیین‌شده با کمیته بهداشت و درمان همکاری کامل داشته باشند.

آشوبی با تأکید بر لزوم بسیج همه امکانات و استعدادهای دانشگاه خاطرنشان کرد: این مأموریت نیازمند همدلی، هماهنگی و مشارکت همه بخش‌هاست و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تمام توان در خدمت‌رسانی به مردم و انجام مسئولیت محوله حضور خواهد یافت.

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