تفاهمنامه بین استانداری گیلان و بانک دی برای پرداخت وام سفر!
در راستای توسعه خدمات نوین گردشگری و حمایت از اقتصاد محلی، استانداری گیلان و بانک دی با امضای تفاهمنامهای مشترک، اجرای طرح ارائه تسهیلات اعتباری به گردشگران را در دستور کار قرار دادند؛ طرحی که با هدف تسهیل سفر، افزایش قدرت خرید مسافران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، در راستای توسعه خدمات نوین گردشگری و حمایت از اقتصاد محلی، استانداری گیلان و بانک دی با امضای تفاهمنامهای مشترک، اجرای طرح ارائه تسهیلات اعتباری به گردشگران را در دستور کار قرار دادند؛ طرحی که با هدف تسهیل سفر، افزایش قدرت خرید مسافران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری اجرا میشود.
روابط عمومی استانداری گیلان اعلام کرد: این تفاهمنامه در دیدار هادی حقشناس، استاندار گیلان، با مدیرعامل بانک دی و در چارچوب توسعه همکاریهای مشترک برای رونق صنعت گردشگری استان به امضا رسید.
استاندار گیلان با اشاره به اجرای طرح «مهمان عزیزم باشید» اظهار کرد: این طرح با بهرهگیری از ظرفیتهای نظام بانکی، امکان استفاده گردشگران از اعتبار خرید اقساطی را فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در رونق صنعت گردشگری و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.
حقشناس با اشاره به جایگاه گیلان بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور افزود: تنها در ایام نوروز امسال، ۲۵ درصد از سفرهای کشور به مقصد استان گیلان انجام شد؛ آماری که ضرورت توسعه زیرساختها، تنوعبخشی به خدمات و استفاده از ابزارهای نوین مالی برای پاسخگویی به نیاز گردشگران را بیش از پیش نمایان میکند.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، گردشگران با افتتاح حساب در بانک دی و پس از انجام فرآیند اعتبارسنجی، میتوانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
استاندار گیلان تصریح کرد: اعتبار اختصاصیافته از طریق این کارت برای خرید صنایعدستی، محصولات بومی و محلی، استفاده از خدمات هتلها، مراکز اقامتی و سایر خدمات گردشگری استان قابل استفاده است و بازپرداخت آن نیز بهصورت اقساطی انجام میشود.
حقشناس اجرای این طرح را گامی مؤثر در حمایت از فعالان صنعت گردشگری، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات محلی، ارتقای کیفیت سفر و افزایش ماندگاری گردشگران در گیلان دانست و تأکید کرد: توسعه گردشگری نیازمند همافزایی میان بخشهای مختلف و بهرهگیری از ظرفیتهای نظام بانکی در کنار سرمایهگذاری در زیرساختها است.
مدیرعامل بانک دی نیز با اشاره به تجربه اجرای موفق این طرح در مقاصد گردشگری از جمله کیش و اصفهان گفت: متقاضیان از سراسر کشور میتوانند با افتتاح حساب در بانک دی، پس از اعتبارسنجی، کارت اعتباری طرح را دریافت کرده و در سفر به گیلان از خدمات آن بهرهمند شوند.
وی افزود: بازپرداخت این تسهیلات در دوره ششماهه و با نرخ سود مصوب بانکی انجام میشود و این خدمت میتواند دسترسی گردشگران به خدمات سفر را تسهیل کرده و به رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری کمک کند.
طرح «مهمان عزیزم باشید» با ایجاد امکان خرید اعتباری و بازپرداخت اقساطی، گامی در جهت توسعه گردشگری هوشمند، حمایت از کسبوکارهای محلی و تقویت اقتصاد گردشگری گیلان به شمار میرود.