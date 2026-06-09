دیدار اعضای شورا و شهردار رشت با خانواده شهید صادق زرین

به گزارش ایلنا از رشت،اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئول امور ایثارگران شهرداری رشت با حضور در منزل شهید والامقام دکتر صادق زرین، با خانواده معظم این شهید دیدار و گفت‌وگو کردند.

‌شهید دکتر صادق زرین از شهدای گیلانی مدافع امنیت کشور است که در سومین روز از جنگ تحمیلی رمضان در سن ۴۱ سالگی به فیض شهادت نائل آمد. مزار مطهر این شهید والامقام در گلزار شهدای رشت واقع بوده و همواره محل ادای احترام شهروندان و مسئولان شهری است.

‌در این دیدار مسئولان شهری رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر صادق زرین و سایر شهدای گرانقدر، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و ادامه راه شهدا تأکید کردند.

‌رحیم شوقی شهردار رشت در این دیدار با بیان اینکه نام بردن مقام معظم رهبری از شهید والامقام دکتر صادق زرین، مایه افتخار و مباهات برای مردم شهیدپرور گیلان و به ویژه شهروندان رشت است، اظهار داشت: اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر حفظ و زنده نگه داشتن یاد و نام این شهید بزرگوار، فرمودند «یاد کنید از شهید صادق زرین»، نشان‌دهنده جایگاه رفیع این شهید مدافع امنیت در نزد ایشان و نیز ضرورت تبیین سیره و سبک زندگی شهدا برای نسل جوان جامعه است.

‌وی افزود: تکریم خانواده معظم شهدا و دیدار با آنان، کمترین کاری است که می‌توان در قبال ایثارگری‌ها و ازخودگذشتگی‌ های این عزیزان انجام داد و مدیریت شهری رشت خود را وظیفه‌ مند می‌داند که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، همواره قدردان صبر و استقامت خانواده‌ های شهدا باشد؛ چرا که امنیت و آسایش امروز جامعه مرهون جان‌فشانی‌ های این دلاورمردان و صبوری خانواده‌های معزز آنان است.

‌نام شهید صادق زرین زمانی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد که در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۵، در جریان مراسم یادبود شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی، محمود کریمی مداح اهل‌بیت(ع) پیامی ویژه را از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای ابلاغ کرد. رهبر معظم انقلاب که شهید زرین را از دوستان نزدیک و یاران بااخلاص خود می‌دانستند، در آن پیام تأکید فرمودند: «یاد کنید از شهید صادق زرین».

‌گفتنی است؛ شهید دکتر صادق زرین یکی از شهدای برجسته گیلان در دوران دفاع از امنیت کشور است و نام و یاد این شهید والامقام همواره در میان مردم شهیدپرور دیار میرزا کوچک خان زنده و جاویدان خواهد ماند.

انتهای پیام/