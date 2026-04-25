دیدار نورانی با رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقا سلامت و فوریت های اداری

به گزارش ایلنا از رشت، امروز (۵ اردیبهشت) علیرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با کامل داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقا سلامت و فوریت های اداری گشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با حضور فلاح زاده معاون مرکز، ضیایی نماینده مرکز در استان گیلان، مصطفی عسکرپور، معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری همکاران این معاونت در دفتر رئیس سازمان برگزار شد، پیرامون ضرورت توجه به فوریت های اداری در راستای خدمات دهی بهتر به مردم و همچنین دسترسی راحت تر ارباب رجوع برای پیگیری کارهای اداری تبادل نظر شد.

نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در این دیدار با تاکید بر لزوم روان سازی کارهای اداری در استان گیلان، واگذاری بخشی از تصمیمات به استان ها برای تسریع در اجرا را بسیار حایز اهمیت برشمرد و گفت: اولویت بندی کارها در اجرا ضروری است تا در زمان کمتر و با برنامه ریزی دقیق تر، شاهد خدمات رسانی کیفی تر به مردم عزیز باشیم.

در این دیدار ضمن یادآوری ظرفیت های طبیعی استان، به مسایل استان نیز اشاره شد.

گفتنی است ️سامانه فواد ۱۲۸ یک سامانه ملی برای ثبت شکایت فوری از عملکرد نظام اداری است که پیگیری را تا پاسخ نهایی انجام می دهد. شهروندان می توانند از طریق شماره تماس فوریت های اداری 128گزارش های خود را ثبت کرده و در کمتر از چند ساعت نتیجه را دریافت کنند.

این سامانه در راستای اجرای بند چهارم از اقدامات ذیل محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری در دستور کار سازمان استخدامی کشور است و در گیلان آغاز به کار می کند.

لازم به ذکر است داودی به اتفاق هیات همراه در این سفر دو روزه پیرامون آغاز به کار سامانه فواد در گیلان جلسات و برنامه هایی خواهند داشت.

