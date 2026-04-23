به گزارش ایلنا از رشت، نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش این منطقه به ریاست مصطفی طاعتی‌مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، معاون اداره‌کل نوسازی مدارس استان و جمعی از مدیران و اعضای شورا برگزار شد.

طاعتی‌مقدم در این جلسه با اشاره به نقش چندبعدی منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: «منطقه آزاد انزلی در کنار فعالیت‌های اقتصادی، دو رسالت مهم بر عهده دارد؛ عمران و آبادانی منطقه و همچنین توسعه حوزه آموزش و پرورش. بر همین اساس قانون‌گذار، تشکیل شورای آموزش و پرورش مناطق آزاد را پیش‌بینی کرده و این موضوع از برنامه‌های اساسی ماست.»

وی با تشریح محورهای مورد بررسی در جلسه افزود: «دو موضوع مهم را در این نشست پیگیری کردیم؛ نخست ایجاد مجتمع‌های آموزشی استاندارد در سطح منطقه آزاد انزلی که با همکاری آموزش و پرورش استان در آینده نزدیک محقق خواهد شد. موضوع دوم ایجاد اردوگاه آموزشی و پرورشی استاندارد در محدوده منطقه آزاد است که خوشبختانه نتایج مناسبی نیز در این زمینه کسب شده و امیدواریم با پیگیری‌های مشترک، در آینده‌ای نزدیک شاهد احداث آن باشیم.»

در ادامه، نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، ضمن قدردانی از حضور و همراهی مدیران و اعضای شورا، اظهار کرد: «امروز نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی با حضور مدیرعامل محترم و همکاران برگزار شد که لازم می‌دانم از همکاری و حضور ارزشمند همه عزیزان تشکر کنم. همان‌طور که همگان آگاه هستند، سال ۱۴۰۵ با شرایط خاص آغاز شد و به دنبال تأکیدات مدیریت ارشد کشور و استان گیلان، هدف ما حرکت به سمت تعالی، پیشرفت و عدالت آموزشی در سطح استان به‌ویژه منطقه آزاد است.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود افزود: «از ظرفیت شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد برای توسعه عدالت آموزشی، ارتقای فضاها و تجهیزات آموزشی و همچنین جلوگیری از ترک تحصیل دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده خواهیم کرد. این موارد امروز نیز در جلسه مطرح شد و با جدیت دنبال می‌شود.»

این نشست با بررسی برنامه‌های مشترک و تعیین مسیر همکاری‌های آتی میان سازمان منطقه آزاد انزلی و آموزش و پرورش گیلان به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/