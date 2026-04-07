تعهد ۵۰۰۰ میلیاردی تومانی تامین اجتماعی گیلان در سال جدید در برابر وصول ۳۵۰۰ میلیاردی

به گزارش ایلنا از رشت، کیوان مرتضوی، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در نشست با تعدادی از کارفرمایان استان گیلان، با بیان اینکه حق بیمه ها اصلی ترین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی برای ارائه تعهدات است، اظهار کرد: این سازمان به صورت درآمد – هزینه ای اداره شده و از بودجه دولت برخوردار نیست لذا در سال گذشته سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۱۲۵ همت تعهدات به جامعه هدف خود ارائه کرده که حدود ۱۰۰ همت آن مربوط به پرداخت مستمری ها بوده است.

وی با اشاره به اینکه رقم پرداخت در استان گیلان ماهانه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان در بخش های بیمه ای و درمانی بوده است، افزود: در سال گذشته در هر ماه ۳۱۵۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت شده، در حالی که درآمد استان از محل وصول مطالبات و حق بیمه ها حداکثر ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گفته مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، در ماه فروردین همواره به دلیل اینکه حق بیمه های دریافتی بابت ماه اسفند بر مبنای دستمزد سال قبل و هزینه های تعهداتی با اعمال افزایش های سال جدید انجام می گیرد، شاهد بیشترین شکاف موجود در بین منابع و مصارف هستیم لذا با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور، انتظار داریم جامعه کارفرمایی به عنوان اصلی ترین شریک اجتماعی در تامین این منابع با انجام به موقع تکالیف قانونی خود بابت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، یاریگر ما باشند.

مرتضوی با بیان اینکه براساس پیش بینی های محاسباتی اولیه و با اعمال افزایش ۶۰ درصدی دستمزد حداقل بگیران و ۴۵ درصدی برای سایر سطوح و در صورت تعمیم آن به مستمری بگیران، تامین اجتماعی استان در بهترین شرایط به وصولی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در مقابل تعهدات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی در هر ماه خواهد رسید، گفت: ما از شرایط کارفرمایان و سختی ها و دشواری های عرصه های تولیدی صنعتی به ویژه در وضعیت جنگی فعلی آگاهیم و متاسفانه زمزمه های تعطیلی های واحدها و ملحق شدن جمعی از بیمه شدگان به گروه مقرری بگیران بیمه بیکاری را در روزهای آغازین سال می شنویم.

وی اضافه کرد: تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور بر سازمان تامین اجتماعی تاثیر گذاشته و از سویی پایداری و ثبات این مجموعه نیز بر تمامی حوزه های اجتماعی تاثیرگذار است لذا خواستار موکول نکردن پرداخت حق بیمه ها به روزهای پایانی ماه و تعیین تکلیف دیون معوق از سوی کارفرمایان بدهکار برای صیانت از این سازمان و جامعه کارگری هستیم.

