پلمب موسسه غیرمجاز کاشت مو در شهرستان ماسال به دلیل تخلفات جدی درمانی

به گزارش ایلنا از رشت، زهره تیموری مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه اظهار داشت: طی گزارش مردمی و حضور کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه در شهرستان ماسال یک موسسه غیرمجاز مجاز در این شهرستان به دلیل عدم حضور پزشک متخصص پوست و مو و همچنین فعالیت ارائه خدمات درمانی کاشت مو توسط یک تیم غیربومی از شیراز که خدمات کاشت را بدون داشتن هرگونه مجوز و صلاحیت‌های لازم ارائه می‌دادند بازدید وتخلف محرز و این موسسه پلمب و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات کاشت مو باید حتماً توسط متخصصین پوست و مو و در درمانگاه‌های تخصصی صورت گیرد و این اقدام غیراستاندارد نه تنها جان مراجعه کننده را به خطر می‌اندازد، بلکه به سلامت عمومی نیز آسیب می‌زند افزود: یک پزشک عمومی به دلیل تخلفات صورت گرفته و عدم حضور در محل، با ارائه پروانه طبابت خود در این تخلف معاونت داشته و پرونده تخلف این پزشک جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مدیر نظارت دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف درمانی، مراتب را به واحد نظارت بر درمان دانشگاه گزارش دهند و در این راستا از سامانه ۱۹۰ نیز برای ثبت گزارش‌های خود استفاده کنند.

