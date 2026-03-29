ارائه خدمت به حدود ۵۰۰ بیمار دیالیزی جدید در گیلان /حضور مادران باردار مسافر در استان

به گزارش ایلنا از رشت، نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان به‌منظور هماهنگی و انسجام واحدهای سلامت‌محور در تعطیلات پیش رو در سالن اجلاس حوزه ریاست با حضور محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با تقدیر از مجاهدت‌ها و رشادت‌های کادر درمان در استان، اظهار کرد: گیلان در تعطیلات نوروزی، دومین استان پرتردد در کشور بوده و به‌تناسب آن، حضور مراجعان و بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی نیز افزایش‌یافته است؛ از این رو نظام سلامت استان همچنان در آماده‌باش کامل است.

وی با تأکید بر تقدم بهداشت بر درمان، افزود: همه مراکز بهداشتی و مراکز جامع خدمات سلامت در سطح استان در حال خدمات‌رسانی به مردم و مسافران هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به حضور مادران باردار مسافر در استان باتوجه‌به شرایط جنگی کشور، گفت: در حال حاضر تمامی مادران باردار و پرخطر تحت شبکه مادران باردار قرار گرفته و می‌توانند خدمات مرتبط را دریافت کنند.

آشوبی با اشاره به مراجعان بالای بیماران و مراجعان در مراکز بیمارستانی، تصریح کرد: تا به امروز فقط در بخش دیالیز مراکز دولتی و خصوصی استان حدود ۵۰۰ بیمار دیالیزی جدید و میهمان را پذیرش و خدمات داده‌اند که در نوع خود کم‌نظیر است.

وی با اشاره به تأمین دارو و ذخایر کافی آن در بخش دولتی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و داروخانه‌ها هم باید تلاش خود را برای افزایش ذخایر دارویی مضاعف کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تقدیر از مقام عالی وزارت و معاونین همیشه در صحنه وزیر، خاطرنشان کرد: اشراف و حسن تدبیر و تجربه وزیر بهداشت و معاونان پرتلاش وزارت متبوع موجب شده تا کمبودهای بهداشتی، درمانی و تجهیزاتی هرچند جزئی در کوتاه‌ترین زمان حل و رفع شود.

آشوبی از تلاش‌های میدانی معاونان و مدیران ستادی و شهرستان‌ها نیز تقدیر کرد و گفت: باید با حضور و تشدید نظارت‌های میدانی کمبودهای موجود در عرصه‌های سلامت‌محور بررسی و در صورت لزوم، سریعاً رفع شود.

انتهای پیام/