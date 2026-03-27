به گزارش ایلنا از رشت، پیش از ظهر امروز نشست مشترک کبیر، مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکی خانواده با محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از مسئولان مرکز بهداشت استان در سالن اجلاس حوزه ریاست با محوریت ارزیابی کم و کیف الزامات و اجرای پزشکی خانواده برگزار شد.

آشوبی در این نشست با اشاره به افزایش بار بیماران در استان گیلان، اظهار کرد: کادر درمان طی ۲۵ روز اخیر در آماده‌باش کامل هستند و به مردم خدمت می‌دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر قابل‌پیشگیری هستند، افزود: پیشگیری و مراقبت از افراد در برابر بیماری‌ها نیازمند شبکه منسجم و هماهنگی در اجرای برنامه‌های زیربنایی نظیر پزشک خانواده و نظام ارجاع است که خوشبختانه در گیلان در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به خیل حضور بیماران دیالیزی در گیلان طی سه هفته اخیر، گفت: مراقبت از بیماران و پیگیری سلامت آن‌ها در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع بخش قابل‌توجهی از شمار بیماران و بار درمانی و هزینه‌های مرتبط با آن را کاهش می‌دهد.

آشوبی بر لزوم جذاب کردن و قابل‌اجرا کردن بیشتر پزشک خانواده در بدنه نظام سلامت تأکید کرد و افزود: اصلاح تعرفه‌های پزشکی در نظام ارجاع و فرهنگ‌سازی در آحاد جامعه می‌تواند بر جذابیت و قابل‌اجرا بودن پزشک خانواده بیفزاید.

مشاور وزیر بهداشت در پزشکی خانواده نیز در این نشست با اشاره به تجربه موفق نظام سلامت در دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: مدافعان سلامت از پیش‌قراولان جبهه‌های نبرد در همه عرصه‌ها هستند و ما مدیون زحمات این قشر هستیم.

کبیر با اشاره به کسری منابع در بودجه‌بندی نظام سلامت و لزوم توجه استان‌ها به اجرای برنامه‌های منطقه‌ای در این بخش، افزود: اجرای طرح‌های بزرگی نظیر پزشکی خانواده، نیازمند منابع پایدار تضمین شده هستند اما لازم است این طرح‌ها در مناطق کوچک شهرستانی و سپس در سطح شهرهای بزرگ و ملی اجرایی شود.

مشاور وزیر بهداشت در پزشکی خانواده با اذعان به اینکه پزشکان عمومی حدود ۷۰ درصد بار بیماران را می‌توانند پوشش دهند، تصریح کرد: باید با افزایش مهارت‌آموزی، اصلاح تعرفه و توجه به استانداردهای آموزشی و درمانی در نظامات درمانی نظیر پزشکی خانواده، بار بیماران را از بخش درمان و متخصصان برداشت.

کبیر با بیان اینکه تقاضای بسته‌های سلامت بسیار زیاد شده، گفت: تجربه کشورهای موفق در اجرای نظاماتی نظیر پزشک خانواده متناسب با افزایش تقاضا لازم است.

وی با اشاره به افزایش بار مالی دولت و بیمه‌ها در بخش سلامت، گفت: مدیریت هزینه در بخش سلامت در گرو تعامل بخش دولتی، خصوصی و بیمه‌ها با محوریت اصلاح سیاست‌های ساختاری و بنیادی است.

مشاور وزیر بهداشت در پزشکی خانواده سلامت و رفاه را پس از معیشت، یکی از مطالبات به حق مردم برشمرد و گفت: باید از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته در اصلاح ساختارها و رویه‌های سلامت بهره گرفت.

