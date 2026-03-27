رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

کادر درمان طی ۲۵ روز اخیر در آماده‌باش کامل هستند / خیل حضور بیماران دیالیزی در گیلان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر لزوم جذب و قابل‌اجرا کردن بیشتر پزشک خانواده در بدنه نظام سلامت تأکید کرد و گفت: اصلاح تعرفه‌های پزشکی در نظام ارجاع و فرهنگ‌سازی در آحاد جامعه می‌تواند بر جذابیت و قابل‌اجرا بودن پزشک خانواده بیفزاید.

به گزارش ایلنا از رشت، پیش از ظهر امروز نشست مشترک کبیر، مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکی خانواده با محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و جمعی از مسئولان مرکز بهداشت استان در سالن اجلاس حوزه ریاست با محوریت ارزیابی کم و کیف الزامات و اجرای پزشکی خانواده برگزار شد.

آشوبی در این نشست با اشاره به افزایش بار بیماران در استان گیلان، اظهار کرد: کادر درمان طی ۲۵ روز اخیر در آماده‌باش کامل هستند و به مردم خدمت می‌دهند.

وی با بیان اینکه بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر قابل‌پیشگیری هستند، افزود: پیشگیری و مراقبت از افراد در برابر بیماری‌ها نیازمند شبکه منسجم و هماهنگی در اجرای برنامه‌های زیربنایی نظیر پزشک خانواده و نظام ارجاع است که خوشبختانه در گیلان در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به خیل حضور بیماران دیالیزی در گیلان طی سه هفته اخیر، گفت: مراقبت از بیماران و پیگیری سلامت آن‌ها در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع بخش قابل‌توجهی از شمار بیماران و بار درمانی و هزینه‌های مرتبط با آن را کاهش می‌دهد.

آشوبی بر لزوم جذاب کردن و قابل‌اجرا کردن بیشتر پزشک خانواده در بدنه نظام سلامت تأکید کرد و افزود: اصلاح تعرفه‌های پزشکی در نظام ارجاع و فرهنگ‌سازی در آحاد جامعه می‌تواند بر جذابیت و قابل‌اجرا بودن پزشک خانواده بیفزاید.

مشاور وزیر بهداشت در پزشکی خانواده نیز در این نشست با اشاره به تجربه موفق نظام سلامت در دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: مدافعان سلامت از پیش‌قراولان جبهه‌های نبرد در همه عرصه‌ها هستند و ما مدیون زحمات این قشر هستیم.

کبیر با اشاره به کسری منابع در بودجه‌بندی نظام سلامت و لزوم توجه استان‌ها به اجرای برنامه‌های منطقه‌ای در این بخش، افزود: اجرای طرح‌های بزرگی نظیر پزشکی خانواده، نیازمند منابع پایدار تضمین شده هستند اما لازم است این طرح‌ها در مناطق کوچک شهرستانی و سپس در سطح شهرهای بزرگ و ملی اجرایی شود.

مشاور وزیر بهداشت در پزشکی خانواده با اذعان به اینکه پزشکان عمومی حدود ۷۰ درصد بار بیماران را می‌توانند پوشش دهند، تصریح کرد: باید با افزایش مهارت‌آموزی، اصلاح تعرفه و توجه به استانداردهای آموزشی و درمانی در نظامات درمانی نظیر پزشکی خانواده، بار بیماران را از بخش درمان و متخصصان برداشت.

کبیر با بیان اینکه تقاضای بسته‌های سلامت بسیار زیاد شده، گفت: تجربه کشورهای موفق در اجرای نظاماتی نظیر پزشک خانواده متناسب با افزایش تقاضا لازم است.

وی با اشاره به افزایش بار مالی دولت و بیمه‌ها در بخش سلامت، گفت: مدیریت هزینه در بخش سلامت در گرو تعامل بخش دولتی، خصوصی و بیمه‌ها با محوریت اصلاح سیاست‌های ساختاری و بنیادی است.

مشاور وزیر بهداشت در پزشکی خانواده سلامت و رفاه را پس از معیشت، یکی از مطالبات به حق مردم برشمرد و گفت: باید از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته در اصلاح ساختارها و رویه‌های سلامت بهره گرفت.

