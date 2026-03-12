به گزارش ایلنا از رشت، هادی بابایی با اشاره به اهمیت حیاتی تامین به موقع نهاده‌های دامی در زنجیره تولید و پرورش دام و طیور کشور، گفت : با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده، با هدف تامین پایدار امنیت غذایی، ترخیص محموله‌های نهاده دامی وارداتی به صورت بی وقفه و حتی در ایام تعطیلات انجام می‌گیرد.

وی افزود: اکیپ‌های ثابت مستقر در بنادر و مبادی ورودی گیلان، بر تمامی مراحل ترخیص محموله‌های وارداتی، نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای لازم را اعمال می‌کند تا ضمن تسهیل و تسریع در ترخیص محموله‌ها، از سلامت و انطباق این کالا‌ها با ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور اطمینان حاصل شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان با بیان اینکه این اقدام گامی موثر برای تسهیل فرآیند واردات و ترخیص نهاده‌های خوراک دامی محسوب می‌شود، گفت: فرآیند ترخیص این کالا‌ها به‌صورت روان و با حداقل توقف انجام می‌شود تا ضمن رعایت ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی، وقفه‌ای در زنجیره تامین ایجاد نشود.

