ترخیص بی وقفه محمولههای وارداتی نهادههای دامی با نظارت بهداشتی دامپزشکی گیلان
مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: با هدف تأمین پایدار امنیت غذایی، ترخیص سریع و بی وقفه محمولههای نهادههای خوراک دام، طیور و آبزیان از بنادر و مبادی ورودی استان در حال انجام است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی بابایی با اشاره به اهمیت حیاتی تامین به موقع نهادههای دامی در زنجیره تولید و پرورش دام و طیور کشور، گفت : با توجه به هماهنگیهای بهعمل آمده، با هدف تامین پایدار امنیت غذایی، ترخیص محمولههای نهاده دامی وارداتی به صورت بی وقفه و حتی در ایام تعطیلات انجام میگیرد.
وی افزود: اکیپهای ثابت مستقر در بنادر و مبادی ورودی گیلان، بر تمامی مراحل ترخیص محمولههای وارداتی، نظارت بهداشتی و قرنطینهای لازم را اعمال میکند تا ضمن تسهیل و تسریع در ترخیص محمولهها، از سلامت و انطباق این کالاها با ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور اطمینان حاصل شود.
مدیرکل دامپزشکی گیلان با بیان اینکه این اقدام گامی موثر برای تسهیل فرآیند واردات و ترخیص نهادههای خوراک دامی محسوب میشود، گفت: فرآیند ترخیص این کالاها بهصورت روان و با حداقل توقف انجام میشود تا ضمن رعایت ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی، وقفهای در زنجیره تامین ایجاد نشود.