رشت آماده هرگونه بحران است / آماده سازی ۲ ساختمان برای اسکان اضطراری
شهردار رشت از آمادگیهای صورت گرفته در شهر برای مقابله با بحرانهای احتمالی خبرداد وگفت: ۲ ساختمان برای اسکان اضطراری و مهیا کردن گلزار شهدای شماره ۲ رشت برای تدفین پیکرهای شهدای احتمالی در صورت وقوع حمله هستیم.
به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی شهردار رشت در جلسه علنی شورا در ساختمان جلسات شورای رشت با تسلیت شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت امام خامنهای اظهار کرد: ما پیرو راه امام شهیدمان هستیم و ان شاالله با عنایت خداوند متعال و ظهور هرچه سریعتر حضرت مهدی (عج)، قلبهای بیقرار آرام گیرد.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای آمادگی در مواجهه با حوادث احتمالی، از آماده سازی ۲ ساختمان برای اسکان اضطراری و مهیا کردن گلزار شهدای شماره ۲ رشت برای تدفین پیکرهای شهدای احتمالی در صورت وقوع حمله احتمالی خبر داد و افزود: در صورت وقوع تجهیزات لازم برای آواربرداری تهیه شده و اقدامات مربوط به سیاهپوش کردن شهر همزمان با اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب نیز انجام گرفت.
شوقی همچنین به کاشت چندین هزار نهال در رشت اشاره کرد و گفت: این اقدام در راستای گرامیداشت روز درختکاری که از علاقهمندیهای رهبر شهیدمان نیز بود انجام شده است.
وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بیان کرد: برنامهریزیهای لازم برای پرداخت حقوق و مزایای پایان سال کارکنان انجام شده و در تلاشیم تا پرداختها به موقع انجام شود.