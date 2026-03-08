تأکید استاندار گیلان بر حفظ پویایی اقتصادی استان
استاندار گیلان گفت: با وجود شرایط و چالشهای اخیر، نباید روند برنامههای توسعهای استان متوقف شود.
به گزارش ایلنا از رشت، در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گیلان که با حضور معاون وزیر گردشگری برگزار شد، با تسلیت شهادت امام امت و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و مردم ایران، جنایات و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
وی افزود: با برگزاری نخستین اجلاس استانداران حاشیه دریای خزر، برنامههای مناسبی برای توسعه گردشگری استان گیلان پیشبینی شده بود که متأسفانه با بروز جنگ دوم پس از جنگ ۱۲ روزه، بخشی از این برنامهها با مشکلاتی مواجه شد.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی نباید فعالیتهای اقتصادی متوقف شود، افزود: باید با جدیت در مسیر توسعه حرکت کنیم و دستگاههای اجرایی با هماهنگی و همافزایی، برنامههای پیشبینی شده در حوزههای مختلف بهویژه گردشگری را دنبال کنند.
هادی حقشناس گردشگری را یکی از بخشهای مهم اقتصادی در جهان دانست و تصریح کرد: در کشور ما نیز این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است و در استان گیلان به دلیل ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی، گردشگری از جایگاه اقتصادی ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به روند توسعه زیرساختهای گردشگری در استان گفت: در حال حاضر تأسیسات گردشگری مناسبی در گیلان در حال احداث است و پنج هتل پنجستاره در استان در دست ساخت قرار دارد.
استاندار با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: در مناطقی که زمین دارای ارزش افزوده برای تغییر کاربری گردشگری باشد، محدودیتی برای صدور مجوزها نداریم.
هادی حقشناس با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی جبهه حق علیه باطل افزود: با وجود شرایط خاص منطقه، کشور بار دیگر به وضعیت عادی بازمیگردد و صنعت گردشگری نیز دوباره رونق خواهد گرفت؛ از این رو لازم است برنامههای اقتصادی و توسعهای با جدیت دنبال شود.