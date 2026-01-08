خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از بانک ملی شعبه بلوار تا میدان شهدای شهرداری؛

آغاز عملیات اجرایی فاز نخست آرام‌راه فرهنگی بندرانزلی

آغاز عملیات اجرایی فاز نخست آرام‌راه فرهنگی بندرانزلی
کد خبر : 1739176
لینک کوتاه کپی شد.

آرام‌راه فرهنگی انزلی مسیر بانک ملی شعبه بلوار را دربرمی‌گیرد و با عبور از محدوده باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان، اداره مخابرات و خیابان حافظ در نهایت به میدان شهدای شهرداری ختم می‌شود.

به گزارش ایلنا، همزمان با بازدید صادق صادق‌پور شهردار بندرانزلی عملیات اجرایی فاز اول پروژه “آرام‌راه فرهنگی” در این شهر آغاز شد. پروژه‌ای که به عنوان یکی از طرح‌های شاخص شهرداری بندرانزلی در سال ۱۴۰۴ با هدف بازآفرینی فضای شهری و افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان به مرحله اجرا رسیده است.

این فاز از آرام‌راه فرهنگی مسیر بانک ملی شعبه بلوار را دربرمی‌گیرد و با عبور از محدوده باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان، اداره مخابرات و خیابان حافظ در نهایت به میدان شهدای شهرداری ختم می‌شود مسیری که از نظر کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و شهری از نقاط مهم و پرتردد بندرانزلی به شمار می‌رود.

شهردار بندرانزلی در جریان این بازدید، آرام‌راه‌ها را یکی از رویکردهای نوین مدیریت شهری برای بازگرداندن حیات انسانی به خیابان‌ها دانست و تأکید کرد: ایجاد چنین فضاهایی ضمن کاهش غلبه تردد خودروها بستری مناسب برای پیاده‌روی، تعامل شهروندان، فعالیت‌های فرهنگی و ارتقای حس تعلق به شهر فراهم می‌کند. آرام‌راه‌های فرهنگی با تکیه بر اصول انسان‌محوری، ایمنی، زیبایی بصری و هویت‌بخشی به فضاهای شهری نقشی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش سرزندگی در بافت‌های شهری ایفا می‌کنند و می‌توانند به عنوان حلقه اتصال میان شهروندان، فرهنگ و تاریخ شهر عمل کنند.

گفتنی است اجرای این پروژه با حمایت و همراهی شورای اسلامی شهر بندرانزلی در دستور کار شهرداری قرار گرفته و مدیریت شهری امیدوار است با تکمیل فازهای بعدی آرام‌راه فرهنگی به یکی از شاخص‌ترین محورهای شهری و فرهنگی بندرانزلی تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی