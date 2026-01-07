اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۳۰۰ فروشگاه شهرستان لنگرود
فرماندار لنگرود از اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی در ۳۱۸ فروشگاه این شهرستان و خدمترسانی به مردم خبرداد.
به گزارش ایلنا، یوسف گلشن در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان لنگرود، با اشاره به آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از امروز ۱۷ دی برای ۳ دهک اول، گفت: ۳۱۸ فروشگاه بزرگ و کوچک در سطح شهرستان لنگرود برای ارائه خدمات در قالب طرح جدید کالابرگ الکترونیکی آمادگی دارند و شهروندان میتوانند با مراجعه به این فروشگاهها، اقلام مشمول طرح را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه هدف دولت از پرداخت مستقیم یارانهها به خانوارها، ثبات قیمت کالاهای اساسی است، افزود: حمایت از معیشت مردم، افزایش قدرت خرید خانوارها و دسترسی آسانتر شهروندان به کالاهای ضروری از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
فرماندار لنگرود گفت: اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی ضمن ایجاد شفافیت در پرداخت یارانهها، نقش مهمی در توزیع عادلانه حمایتهای دولتی و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مورد نظر خواهد داشت.
یوسف گلشن با اشاره به راههای استعلام اعتبار کالابرگ الکترونیکی، افزود: استعلام مانده اعتبار و مشاهده فروشگاههای طرف قرارداد از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیامرسان «بله»، کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰، صندوقهای فروشگاهی و مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ امکانپذیر است.