مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد؛

واردات بیش از ۸۴۰ هزار تن نهاده دامی از بنادر کاسپین و انزلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: با افزایش واردات نهاده‌های دامی از روسیه و قزاقستان؛ بنادر کاسپین و انزلی به مهم‌ترین مسیر‌های تأمین خوراک دام تبدیل شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مصطفی طاعتی مقدم گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۳۰ هزار تن انواع نهاده‌ها شامل جو، ذرت و گندم از کشورهای روسیه و قزاقستان وارد بندر کاسپین شده که در مقایسه با سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته اشت و امیدواریم با این روند بتوانیم واردات این محصولات را افزایش دهیم.

وی افزود: در حال حاضر در انبار‌های بندر کاسپین حدود ۸۰ هزار تن از همین نهاده‌ها ذخیره است که به تدریج در حال خروج از انبار است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: با توجه به اتصال ریلی بندر کاسپین، یکی از برنامه‌های آینده ما این است که بتوانیم نهاده‌ها را مستقیم از بندرکاسپین به مقصد برسانیم.

طاعتی مقدم در ادامه در خصوص واردات نهاده از طریق بندر انزلی هم گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۶۱۶ هزار و ۴۶۶ تن انواع نهاده‌های دامی شامل جو و ذرت با ۱۹۳ شناور از کشور روسیه به مجتمع بندری انزلی هم وارد و در اسکله‌های این مجتمع بندری پهلو گیری شده‌اند.

وی افزود: ۳۸۰ هزار و ۹۳۲ تن از این نهاده‌ها جوی دامی و ۲۳۰ هزار و ۵۳۴ تن ذرت دامی بود.

پیش بینی می‌شود تا پایان امسال حدود یک میلیون تن انواع نهاده‌های دامی از مجتمع بندری انزلی وارد کشور شود.

