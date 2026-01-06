به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ احمد ابراهیمی رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان گفت: در قالب رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵، هزار و ۳۰۰ طرح و برنامه شامل طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی به ارزش هزار میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه این پروژه‌های کلان شامل ساخت و تأمین مسکن محرومان و اجرای طرح‌های نوین آب‌رسانی روستایی است، افزود: توسعه و بهسازی راه‌های مواصلاتی و اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی، از دیگر بخش‌های مهم این برنامه هاست.

رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵، از چهارشنبه دهم دی در گیلان آغاز شده و اختتامیه این رزمایش شنبه ۲۰ دی در مسکن مهر رشت برگزار می‌شود.

