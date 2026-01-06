افتتاح طرحهای هزار میلیارد تومانی با اجرای رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵ در گیلان
در راستای رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵، با محوریت خدمترسانی گسترده به مناطق کمبرخوردار، طرحهای عامالمنفعه با هزار میلیارد تومان هزینه به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ احمد ابراهیمی رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان گفت: در قالب رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵، هزار و ۳۰۰ طرح و برنامه شامل طرحهای عمرانی، خدماتی و رفاهی به ارزش هزار میلیارد تومان در سطح استان به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه این پروژههای کلان شامل ساخت و تأمین مسکن محرومان و اجرای طرحهای نوین آبرسانی روستایی است، افزود: توسعه و بهسازی راههای مواصلاتی و اجرای طرحهای حمایتی در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی، از دیگر بخشهای مهم این برنامه هاست.
رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی ۵، از چهارشنبه دهم دی در گیلان آغاز شده و اختتامیه این رزمایش شنبه ۲۰ دی در مسکن مهر رشت برگزار میشود.