مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان:
اولین ترانس ۲۵۰ مگاولتآمپر صنعت برق گیلان به بهرهبرداری میرسد
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: در قالب پروژه ارتقای پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت پونل، نخستین ترانسفورماتور قدرت ۲۵۰ مگاولتآمپر استان نصب و راهاندازی میشود تا تحولی ساختاری در ظرفیت و پایداری شبکهی برق منطقه ایجاد کند.
به گزارش ایلنا از رشت، عادل سلیمانی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان اظهار کرد: عملیات نصب و راهاندازی نخستین ترانسفورماتور قدرت ۲۵۰ مگاولتآمپر در شبکهی برق گیلان، هماکنون در پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت پونل در حال انجام است. این ترانسفورماتور که بزرگترین واحد از این نوع در استان خواهد بود، تا پایان سال جاری به بهرهبرداری کامل خواهد رسید.
عادل سلیمانی، با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی این پروژه، تأکید کرد: با راهاندازی این ترانسفورماتور، تحولی اساسی در زیرساخت انتقال برق استان رخ خواهد داد که پایداری و تابآوری شبکه در برابر نوسانات و اوج بار بهطور محسوسی افزایش یافته و قابلیت اطمینان تغذیه الکتریکی ارتقا مییابد.
وی در تشریح جزئیات فنی طرح افزود: در این پروژه، یک ترانسفورماتور ۲۵۰ مگاولتآمپری جایگزین ترانسفورماتور ۱۲۵ مگاولتآمپری موجود میشود که این موضوع باعث ارتقای ظرفیت کلی بخش انتقال در این پست را از ۲۵۰ به ۳۷۵ مگاولتآمپر افزایش خواهد داد.
به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیلان، این ارتقای ظرفیت به معنی افزایش ۵۰ درصدی توان قابل انتقال در پست پونل است که گامی کلیدی در پاسخگویی به رشد مصرف و توسعهی صنعتی آیندهی استان محسوب میشود.
سلیمانی خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای برنامههای مدون شرکت توانیر برای نوسازی و تقویت شبکههای انتقال فشارقوی، بهویژه در مناطق با رشد بار بالا، اجرایی شده است.