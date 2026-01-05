خبرگزاری کار ایران
کشف محموله ۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرمی آرد قاچاق در آستارا

فرمانده انتظامی آستارا از کشف ۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق در بازرسی از ۳ دستگاه خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از آستارا، سرهنگ مرتضی احدی گفت: ماموران ایستگاه ایست بازرسی این شهرستان در اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و حین کنترل و پایش خودرو‌های عبوری به دو دستگاه خودروی باری نیسان و یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها ۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم آرد نانوایی بدون مدارک حمل و گمرکی کشف کردند گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش آرد‌های قاچاق کشف شده ۱۰۲ میلیون تومان برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا افزود: متهمان ۲۹، ۴۳ و ۶۰ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و خودرو‌های حامل آرد قاچاق نیز در پارکینگ توقیف و محموله آرد کشف شده نیز به شرکت تعاونی روستائی آستارا تحویل داده شد.

 

