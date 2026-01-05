به گزارش ایلنا از رشت، عادل سلیمانی با اشاره به نقش نیروگاه‌های مقیاس کوچک در تقویت امنیت و پایداری شبکه برق گفت: فاز اول نیروگاه مقیاس کوچک شهرک صنعتی صومعه سرا با ظرفیت ۴ مگاوات در دهه مبارک فجر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری از این نیروگاه تاثیر بسزایی در تامین برق شهرک صنعتی صومعه‌سرا و رونق تولید و اشتغال دارد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار در صنعت برق از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: تامین انرژی برق از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک، نوعی تنوع بخشی به سبد تولید برق بوده و این نیروگاه‌ها می‌توانند در تامین امنیت انرژی و کاهش ناترازی کمک شایانی نمایند.

سلیمانی در خصوص مزایای نیروگاه‌های مقیاس کوچک گفت: از مزایای عمده این نوع نیروگاه‌ها، تولید انرژی در محل مصرف، کاهش تلفات ناشی از خطوط انتقال انرژی بدلیل واقع شدن نیروگاه‌های مقیاس کوچک در محل مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی جهت احداث و توسعه خطوط و پست‌های فشار قوی و در نتیجه جلوگیری از اتلاف منابع طبیعی در اثر انتقال خطوط انرژی، بالا بودن راندمان تولید انرژی در مقایسه با نیروگاه‌های بزرگ و امکان استفاده از انرژی حرارتی نیروگاه در صورت فراهم نمودن بستر مناسب می‌باشد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان ضمن استقبال از فعالان بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری گفت: به منظور شتاب بخشیدن به تولید انرژی برق از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک، از سرمایه‌گذاران این بخش استقبال و حمایت خواهیم‌کرد.

سلیمانی با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری برای نیروگاه مقیاس کوچک شهرک صنعتی صومعه سرا توسط شرکت مولد برق کاسپین به عنوان سرمایه‌گذار پروژه، در حدود ۲۴۰ میلیارد تومان می‌باشد، خاطرنشان کرد: با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های مقیاس کوچک در تابلو برق آزاد بورس انرژی، با ایجاد سازوکار شفاف و رقابتی کشف قیمت، موجب واقعی‌تر شدن نرخ فروش برق، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود نقدشوندگی درآمد نیروگاه‌ها می‌شود.

وی افزود: این امکان و مزیت، با فراهم کردن برنامه‌ریزی دقیق‌ و تسریع در بازگشت سرمایه، به‌ویژه برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک، نقش مؤثری در توسعه بازار برق رقابتی و پایداری شبکه برق کشور ایفا می‌کند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به اینکه اتصال نیروگاه مقیاس کوچک شهرک صنعتی صومعه‌سرا به شبکه برق از طریق باسبار ۲۰ کیلوولت پست شهرک صنعتی صومعه‌سرا انجام خواهد شد، گفت: فاز دوم نیروگاه مقیاس کوچک شهرک صنعتی ماسال با ظرفیت ۸ مگاوات و فاز اول نیروگاه مقیاس کوچک شهرک صنعتی نقره ده با ظرفیت ۲ مگاوات در سال آتی، درصورت تأمین به موقع مولدها توسط سرمایه گذار، به بهره‌برداری خواهند رسید.

شایان ذکر است که نیروگاه‌های مقیاس کوچک منطقه آزاد به ظرفیت ۲۵ مگاوات، رضوانشهر (فاز اول) به ظرفیت ۲ مگاوات، بیمارستان قائم به ظرفیت ۲ مگاوات، شهرک صنعتی ماسال (فاز اول) به ظرفیت ۱/۵ مگاوات از نیروگاه‌های مقیاس کوچک در حال بهره‌برداری و نیروگاه‌های شهر صنعتی رشت – فیبر وینا با ظرفیت ۲.۴ مگاوات (فاز اول)، شهر صنعتی رشت – ایران رادیاتور با ظرفیت ۲.۴مگاوات (فاز اول) و نئوپان فومنات با ظرفیت ۱۱.۳۴ مگاوات از نیروگاه‌های مقیاس کوچک خود تأمین در حال بهره‌برداری می‌باشند.

