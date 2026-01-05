به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس به مناسبت فرارسیدن پانزدهم دی ماه سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهاد گزینش با مدیران گزینش استانداری و دستگاه‌های اجرایی گیلان دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان در این دیدار ضمن گرامیداشت این روز و تقدیر از زحمات دست اندرکاران این حوزه مهم و ارزشمند، با تاکید بر لزوم توجه به ارتقای کارایی نظام اداری اظهار کرد: در زندگی فردی و اجتماعی همواره در حال انتخاب هستیم و هر انتخاب درست می‌تواند ما را به یک هدف بزرگ‌تر یعنی توسعه پایدار و خدمت بهتر به مردم نزدیک‌تر کند.

حق‌شناس با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در بخش دولتی نیازمند دقت بیشتر در فرآیند جذب و گزینش نیروها است، گفت: هرچه دامنه انتخاب گسترده‌تر و معیارها دقیق‌تر باشد، خروجی نظام اداری اثربخش‌تر خواهد بود و این موضوع مستقیماً به رضایت مردم منجر می‌شود.

وی با اشاره به هماهنگی میان نظام آزمون، گزینش و نیازهای واقعی دستگاه‌ها تصریح کرد: با ایجاد هم‌افزایی میان این بخش‌ها می‌توان بهترین افراد را در جایگاه‌های مناسب به‌کار گرفت و از ظرفیت علمی، تخصصی و اخلاقی آنان به‌خوبی بهره برد.

به گفته استاندار گیلان، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هر جا شایسته‌سالاری مبنا قرار گرفته، رشد اقتصادی، ثبات و پیشرفت حاصل شده است و ایران نیز با برخورداری از نیروهای متخصص و متعهد، توان دستیابی به نتایج درخشان را دارد.

حق شناس با تأکید بر نگاه امیدوارانه به آینده گفت: با اصلاح تدریجی و هوشمندانه نظام اداری و تکیه بر انتخاب‌های درست، می‌توان بخش قابل توجهی از مسائل را حل کرد و زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم شد.

