استاندار در دیدار مدیران گزینش دستگاه‌های اجرایی گیلان:

میان نظام آزمون، گزینش و نیازهای واقعی دستگاه‌ها باید هماهنگی باشد

میان نظام آزمون، گزینش و نیازهای واقعی دستگاه‌ها باید هماهنگی باشد
استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور گفت: انتخاب درست و به‌کارگیری نیروهای توانمند و کارآمد، مسیر پیشرفت، افزایش بهره‌وری و رضایت عمومی را هموار می‌کند.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس به مناسبت فرارسیدن پانزدهم دی ماه سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل نهاد گزینش با مدیران گزینش استانداری و دستگاه‌های اجرایی گیلان دیدار و گفت‌وگو کرد.

 نماینده عالی دولت در گیلان در این دیدار ضمن گرامیداشت این روز و تقدیر از زحمات دست اندرکاران این حوزه مهم و ارزشمند، با تاکید بر لزوم توجه به ارتقای کارایی نظام اداری اظهار کرد: در زندگی فردی و اجتماعی همواره در حال انتخاب هستیم و هر انتخاب درست می‌تواند ما را به یک هدف بزرگ‌تر یعنی توسعه پایدار و خدمت بهتر به مردم نزدیک‌تر کند.

 حق‌شناس با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در بخش دولتی نیازمند دقت بیشتر در فرآیند جذب و گزینش نیروها است، گفت: هرچه دامنه انتخاب گسترده‌تر و معیارها دقیق‌تر باشد، خروجی نظام اداری اثربخش‌تر خواهد بود و این موضوع مستقیماً به رضایت مردم منجر می‌شود.

 وی با اشاره به هماهنگی میان نظام آزمون، گزینش و نیازهای واقعی دستگاه‌ها تصریح کرد: با ایجاد هم‌افزایی میان این بخش‌ها می‌توان بهترین افراد را در جایگاه‌های مناسب به‌کار گرفت و از ظرفیت علمی، تخصصی و اخلاقی آنان به‌خوبی بهره برد.

به گفته استاندار گیلان، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد هر جا شایسته‌سالاری مبنا قرار گرفته، رشد اقتصادی، ثبات و پیشرفت حاصل شده است و ایران نیز با برخورداری از نیروهای متخصص و متعهد، توان دستیابی به نتایج درخشان را دارد.

حق شناس با تأکید بر نگاه امیدوارانه به آینده گفت: با اصلاح تدریجی و هوشمندانه نظام اداری و تکیه بر انتخاب‌های درست، می‌توان بخش قابل توجهی از مسائل را حل کرد و زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم شد.

