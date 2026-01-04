خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:

۳۵۱ نیروی کار غیرمجاز در گیلان شناسایی شد / جریمه ۱۳۹ کارفرما به دلیل به کارگیری از اتباع غیرمجاز

۳۵۱ نیروی کار غیرمجاز در گیلان شناسایی شد / جریمه ۱۳۹ کارفرما به دلیل به کارگیری از اتباع غیرمجاز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: ۶۵ تیم گشت مشترک بازرسی به همراه نماینده فرمانداری‌ها و نیروی انتظامی در سطح استان گیلان در این مدت برای شناسایی اتباع غیرمجاز فعال بودند که ۳۵۱ نیروی کار غیرمجاز را در گیلان شناسایی کردند.

به گزارش ایلنا از   رشت، علی لقمانی مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گیلان بیان  کرد: ۳۵۱ نیروی کار غیرمجاز در ۹ ماه گذشته در استان شناسایی شد.

لقمانی بیان کرد: همچنین در این مدت ۱۳۹ کارفرما به دلیل به کارگیری اتباع غیرمجاز جریمه شدند.

وی گفت: ۶۵ تیم گشت مشترک بازرسی به همراه نماینده فرمانداری‌ها و نیروی انتظامی در سطح استان گیلان در این مدت برای شناسایی اتباع غیرمجاز فعال بودند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گیلان اضافه کرد: همچنین پارسال ۶۳۴ تبعه خارجی غیرمجاز در گیلان شناسایی شد.

جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز، به ازای هر روز معادل پنج برابر حداقل دستمزد است.

مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آنان متخلف شناخته می‌شود و مشمول جریمه می شوند.

مطابق ماده ۱۲۸ قانون کار مربوط به قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی، کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام کنند در غیر اینصورت با آنان برخورد می شود.

گیلان از استان‌های ممنوعه در بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز است؛ بکارگیری اتباع بیگانه در این استان شرایط سخت‌تری دارد و صدور پروانه کار برای آنان هم به لحاظ امنیتی دارای شرایط ویژه است.

