ویزیت رایگان بیش از ۵۰ شهروند کسمایی به مناسبت هفته مقاومت

بخ گزارش ایلنا از رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: به مناسبت هفته مقاومت، برنامه ویزیت رایگان با حضور مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی و مدیرعامل جمعیت هلال احمر در مسجد جامع کسماء اجرا شد.

در این برنامه، پزشکان عمومی، کارشناس واحد مبارزه با بیماری‌ها و داوطلبان سازمان هلال احمر حضور داشتند و خدمات متنوعی به مراجعان ارائه شد.

ویزیت رایگان، سنجش قند خون و کنترل فشار خون از جمله خدمات ارائه‌شده در این برنامه بود که در مجموع ۵۳ نفر از شهروندان از آن بهره‌مند شدند.

بنا بر اعلام کارشناس سازمان هلال احمر، در حاشیه این برنامه افزون بر ۱۰۰ میلیون ریال داروی رایگان نیز در اختیار بیماران قرار گرفت.

