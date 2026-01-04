مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر گیلان منصوب شد
طی حکمی از سوی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مسئولیت کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر را بر عهده گرفت.
به گزارش ایلنا از رشت، مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، طی حکمی سجاد کوچکنژاد، سرپرست ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان را به عنوان «مسئول کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان گیلان» منصوب کرد.
این انتصاب در آستانه چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در راستای تحقق اهداف راهبردی ستاد دهه فجر استان انجام شده است.
در متن این حکم، انقلاب اسلامی به عنوان تجلی وعده صادق الهی و الگویی تمدنساز از مردمسالاری دینی توصیف شده و ایامالله دهه فجر فرصتی ارزشمند برای تبیین دستاوردهای مادی و معنوی نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است.
اشجری در این حکم، با تأکید بر منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و سیاستهای ستاد دهه فجر، مردمیسازی مراسم، بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردمی و نهادهای غیردولتی، جهاد تبیین و تولید محتوای فاخر با استفاده از توان نخبگان، جوانان و اعضای کمیته، همچنین تعامل مستمر و گزارشدهی منظم به دبیرخانه ستاد را از اولویتهای اصلی کمیته کودک و نوجوان برشمرده است.
در پایان این حکم، برای سرپرست ادارهکل کانون پرورش فکری گیلان در انجام این مسئولیت، که گامی مؤثر در تقویت همبستگی ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی عنوان شده، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون مسئلت شده است.