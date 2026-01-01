خبرگزاری کار ایران
رئیس شورای شهر رشت:

رشت شهر تولد آگاهی، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی است

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه رشت مهد دیرپای فرهنگ، علم، هنر و مقاومت است گفت: رشت در طول تاریخ همواره در بزنگاه‌های حساس، آگاهانه و مسئولانه در میدان بوده و امروز نیز صیانت از این جایگاه، نیازمند توجه جدی به مردم، نخبگان و هنرمندان است.

به گزارش ایلنا از رشت،محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت دقایقی پیش در اجلاسیه روز رشت با گرامیداشت هفته رشت و با تبریک پیشاپیش میلاد امام علی (ع) و بزرگداشت مقام پدر و مرد و با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر اظهار کرد: رشت از گذشته‌های دور به‌عنوان شهری دانش‌پرور، فرهنگ‌ساز و انسان‌پرور شناخته می‌شده و در طول تاریخ، نسل به نسل مفاخر، علما، ادیبان و اندیشمندانی را به ایران عزیز تقدیم کرده است.

وی با بیان اینکه رشت از دیرباز به‌عنوان کانون علم و ادب در شمال کشور شناخته می‌شد افزود: از دیر باز تا امروز که فرزندان این دیار در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی می‌درخشند، این شهر همواره چراغی روشن برای ایران بوده و نقش‌آفرینی مؤثری در تحولات ملی داشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر جایگاه تاریخی این شهر در شکل‌گیری اندیشه و مقاومت تصریح کرد: رشت شهر تولد آگاهی، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی است، شهری که از دل آن نام‌هایی برخاست که هر یک فصلی ماندگار از تاریخ پرافتخار ایران را رقم زده‌اند و

از کوشیار گیلانی که عقل ریاضی را جهانی کرد، تا میرزا کوچک‌خان جنگلی که شرافت سیاست را با ایمان گره زد و نشان داد اگر دین در متن مردم باشد، نه ابزار قدرت بلکه پرچم عدالت می‌شود.

کارگرنیا با بیان اینکه رشت پیش از انقلاب اسلامی، شهر آگاهی بود و پس از انقلاب، شهر ایستادگی شد، گفت: در روزهای سرنوشت‌ساز این ملت، زمانی که تاریخ از مردم نقش‌آفرینی می‌خواست نه تماشاگر بودن، رشت همواره مرد میدان بود و این شهر نه‌تنها در صحنه حضور داشته، بلکه هزینه داده و مسئولیت پذیرفته است.

وی با اشاره به نقش برجسته مردم رشت در دفاع از انقلاب و ولایت بیان کرد: در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی، هرگاه پای انقلاب، استقلال و ولایت در میان بوده، مردم رشت نشان دادند که اهل بصیرت و زمان شناسند و می‌دانند چه زمانی با عقل تصمیم بگیرند و چه زمانی با دل پای کار بایستند و همچنانکه حضور خودجوش و تاریخی مردم رشت در هشتم دی‌ماه سال ۸۸، یک روز زودتر از بسیاری از شهرهای کشور، نمونه‌ای روشن از این بصیرت و آگاهی است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این شهر افزود: رشت شهر شهید است، شهیدانی که نامشان سند هویت این دیار است و از شهیدان شاخص تا سرداران و فرماندهان شهیدی که خونشان پای درخت انقلاب ریخته شد تا امروز ایران اسلامی سرافراز و استوار بایستد.

کارگرنیا با اشاره به جایگاه رشت در عرصه علم و اندیشه بیان کرد: رشت شهر مفاخر بی‌ادعاست و اندیشمندانی که هیاهو نداشتند اما تاریخ را تغییر دادند، وقتی نام‌هایی چون دکتر پورداوود، دکتر معین، آذر اندامی، پروفسور سمیعی و دیگر مفاخر علمی و فرهنگی این شهر را می‌شنویم و به‌روشنی درمی‌یابیم که رشت شهری است که (انسان) تولید کرده، انسان‌هایی اثرگذار که بی‌هیاهو، در مسیر خدمت به مردم بودند.

وی رشت را شهری با دیانت آگاهانه دانست و گفت: حضور روحانیت مؤثر و آگاه در کنار مردم، از جمله علمایی که دین را با درد مردم فهمیدند و زیستند و گفتار و کردارشان همواره در طول تاریخ حجت شرعی و مقبول افراد جامعه بوده و باعث شده دیانت در این شهر همواره با عقلانیت، اخلاق و مسئولیت اجتماعی همراه باشد و در طول تاریخ، نقش هدایت‌گر خود را ایفا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهر تصریح کرد: رشت در عرصه فرهنگ و هنر نیز پیشگام است، هنری که از زندگی مردم جدا نیست و از دستهای زنان و مردانی که در تار و پود صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در نقش و رنگ، در چوب، پارچه، فلز و خوراک، هویت این شهر را حفظ کردند و عنوان (شهر خلاق خوراک) صرفاً یک برند جهانی نیست، بلکه حاصل قرن‌ها ذوق، صبر و خلاقیت مادران هنرمند و مردانی است که طعم را به زبان فرهنگ ترجمه کردند.

کارگرنیا با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از هنرمندان گفت: هنرمندان رشت در بخش‌های مختلف نیازمند حمایت جدی مسئولان هستند، حمایتی فراتر از شعار، مراسم و رویکردهای مقطعی و این حمایت باید در سیاست‌گذاری، اقتصاد فرهنگ، ایجاد زیرساخت‌ها و میدان‌دادن واقعی به هنرمندان و اندیشمندان نمود پیدا کند و رشت اگر ایستاده به واسطه مردمش ایستاده و برای رسیدن به آینده‌ای درشان گذشته‌اش باید مردم در متن تصمیم‌ها دیده شوند.

وی با تبریک مجدد هفته رشت به همه شهروندان تصریح کرد: روز رشت یادآور این حقیقت است که ما وارث نامی بزرگ و تاریخی پرافتخار هستیم و بزرگی این نام، تعهدآور است، تعهد به حفظ هویت، تعهد به مردم و تعهد به ادامه راهی که شهدا، علما و اندیشمندان این شهر با جان و اندیشه خود ترسیم کردند و

امیدوارم با همدلی و هم‌افزایی، رشت امروز وارث شایسته رشت اولین‌ها و بهترینها باشد و همواره در مسیر پیشرفت، توسعه فرهنگ و هنر، مدیریت، در اخلاق، در عدالت شهری، در فرهنگ گفتگو و احترام به مردم گام بردارد و آینده‌ای درخور گذشته پرافتخار وشان رشتوندان عزیز رقم بخورد.

