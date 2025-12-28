خبرگزاری کار ایران
بازرس کل گیلان خبر داد:

همراهی سازمان بازرسی و حمایت از نوآوری

همراهی سازمان بازرسی و حمایت از نوآوری
رئیس کل بازرسی گیلان با تأکید بر نقش شجاعت و نوآوری مدیران در مدیریت شهری بیان کرد: سازمان بازرسی در کنار مدیران است و هدف آن ارتقای سازوکارهای مدیریتی است لذا هیچ مدیری در تقابل با ما نیست و ما از خلاقیت و نوآوری استقبال می‌کنیم.

به گزارش ایلنا از رشت، احمد آقایی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرداری رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به اهمیت نقش شهرداری در ارائه خدمات فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و اقتصادی، اظهار کرد: کار در شهرداری دشوار است، اما تلاش شما در خط مقدم خدمت ارزشمند و تأثیرگذار است.

وی افزود: زیباسازی شهری، امنیت و آرامش شهروندان محصول مدیریت خردمندانه و صبوری مدیران است و هر اقدام باید بر پایه دانش و خردورزی انجام شود تا رضایت مردم و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.

آقایی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری حکیمانه و صبورانه در مدیریت شهری گفت: حکمت به معنای توانایی تصمیم‌گیری صحیح، خردمندی و عقلانیت است و خوش‌نامی مدیران با خدمت صادقانه به مردم حاصل می‌شود.

وی با اشاره به منشور اخلاقی امیرالمؤمنین (ع) افزود: مدیران باید تصمیمات خود را بر اساس عدالت، خرد و انسانیت اتخاذ کنند، نه رنگ، مذهب یا ثروت.



وی تصریح کرد: جلسات مشاوره و همراهی برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌هایی مانند پسماند، ساخت و ساز و تغییر کاربری‌ها برگزار می‌شود.

آقایی گفت: همان طور که پیامبران و پیشوایان الهی با صبر و حکمت در مسیر خدمت‌رسانی گام برداشتند، مدیران نیز باید با تحمل دشواری‌ها و رعایت انصاف، مسئولیت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهند.

وی افزود: هر اقدامی که برای رفاه و رضایت شهروندان انجام می‌دهید، نزد خداوند ارزشمند است.

رئیس کل بازرسی گیلان ضمن تقدیر از تلاش‌های مستمر کارکنان شهرداری رشت اظهار داشت: صبوری، خردورزی و خدمت صادقانه پایه موفقیت مدیریت شهری است. با همکاری و نوآوری، می‌توان شهری زیبا، امن و آرام برای شهروندان فراهم کرد و اعتماد مردم را تقویت کرد.

