خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای گیلان:

جذب ۳۰ نیروی انسانی در شرکت برق منطقه‌ای گیلان /ارزیابی نهایی داوطلبان استخدامی در دی‌ماه

جذب ۳۰ نیروی انسانی در شرکت برق منطقه‌ای گیلان /ارزیابی نهایی داوطلبان استخدامی در دی‌ماه
کد خبر : 1733622
لینک کوتاه کپی شد.

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای گیلان از صدور مجوز قانونی برای به‌کارگیری ۳۰ نفر نیروی انسانی در این شرکت خبر داد و گفت: فرآیند ارزیابی نهایی پذیرفته‌شدگان در دی‌ ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا  از رشت، محمدرضا خسروی، معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به مجوز قانونی جذب نیروی انسانی اظهار کرد: ۳۰ نفر نیروی جدید در رشته‌های شغلی مختلف از جمله کارشناس بازطراحی، بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری شبکه برق، کارشناس تحلیل و تولید نرم‌افزار، کارشناس حراست فناوری اطلاعات، کارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق، کارشناس راهبری و بهره‌برداری از تأسیسات و شبکه‌های برق، کارشناس شبکه، کارشناس کنترل کیفیت و استاندارد تجهیزات برق و کارشناس مطالعات بار و طراحی شبکه برق به‌کارگیری خواهند شد.

وی با بیان اینکه داوطلبان پذیرفته‌شده دو برابر ظرفیت بر اساس سیزدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به این شرکت معرفی شده‌اند، افزود: در راستای جذب و به‌کارگیری منابع انسانی، کمیته جذب نیروی انسانی در شرکت تشکیل و با نظارت اعضای این کمیته، فرآیند بررسی مدارک داوطلبان در اسرع وقت توسط گروه‌های تخصصی انجام شد.

خسروی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیته جذب نیروی انسانی، ارزیابی نهایی داوطلبان شامل مصاحبه و سنجش شایستگی‌های عمومی، تخصصی و فنی در دی‌ماه و با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران برای داوطلبان ایثارگر برگزار می‌شود.

وی افزود: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی جهاد دانشگاهی کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا