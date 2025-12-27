به گزارش ایلنا از رشت، محمدرضا خسروی، معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای گیلان با اشاره به مجوز قانونی جذب نیروی انسانی اظهار کرد: ۳۰ نفر نیروی جدید در رشته‌های شغلی مختلف از جمله کارشناس بازطراحی، بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری شبکه برق، کارشناس تحلیل و تولید نرم‌افزار، کارشناس حراست فناوری اطلاعات، کارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق، کارشناس راهبری و بهره‌برداری از تأسیسات و شبکه‌های برق، کارشناس شبکه، کارشناس کنترل کیفیت و استاندارد تجهیزات برق و کارشناس مطالعات بار و طراحی شبکه برق به‌کارگیری خواهند شد.

وی با بیان اینکه داوطلبان پذیرفته‌شده دو برابر ظرفیت بر اساس سیزدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به این شرکت معرفی شده‌اند، افزود: در راستای جذب و به‌کارگیری منابع انسانی، کمیته جذب نیروی انسانی در شرکت تشکیل و با نظارت اعضای این کمیته، فرآیند بررسی مدارک داوطلبان در اسرع وقت توسط گروه‌های تخصصی انجام شد.

خسروی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیته جذب نیروی انسانی، ارزیابی نهایی داوطلبان شامل مصاحبه و سنجش شایستگی‌های عمومی، تخصصی و فنی در دی‌ماه و با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران برای داوطلبان ایثارگر برگزار می‌شود.

وی افزود: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی جهاد دانشگاهی کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.

