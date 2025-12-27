معاون منابع انسانی شرکت برق منطقهای گیلان:
جذب ۳۰ نیروی انسانی در شرکت برق منطقهای گیلان /ارزیابی نهایی داوطلبان استخدامی در دیماه
معاون منابع انسانی شرکت برق منطقهای گیلان از صدور مجوز قانونی برای بهکارگیری ۳۰ نفر نیروی انسانی در این شرکت خبر داد و گفت: فرآیند ارزیابی نهایی پذیرفتهشدگان در دی ماه سال جاری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، محمدرضا خسروی، معاون منابع انسانی شرکت برق منطقهای گیلان با اشاره به مجوز قانونی جذب نیروی انسانی اظهار کرد: ۳۰ نفر نیروی جدید در رشتههای شغلی مختلف از جمله کارشناس بازطراحی، بهینهسازی و ارتقای بهرهوری شبکه برق، کارشناس تحلیل و تولید نرمافزار، کارشناس حراست فناوری اطلاعات، کارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق، کارشناس راهبری و بهرهبرداری از تأسیسات و شبکههای برق، کارشناس شبکه، کارشناس کنترل کیفیت و استاندارد تجهیزات برق و کارشناس مطالعات بار و طراحی شبکه برق بهکارگیری خواهند شد.
وی با بیان اینکه داوطلبان پذیرفتهشده دو برابر ظرفیت بر اساس سیزدهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور به این شرکت معرفی شدهاند، افزود: در راستای جذب و بهکارگیری منابع انسانی، کمیته جذب نیروی انسانی در شرکت تشکیل و با نظارت اعضای این کمیته، فرآیند بررسی مدارک داوطلبان در اسرع وقت توسط گروههای تخصصی انجام شد.
خسروی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیته جذب نیروی انسانی، ارزیابی نهایی داوطلبان شامل مصاحبه و سنجش شایستگیهای عمومی، تخصصی و فنی در دیماه و با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان و نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران برای داوطلبان ایثارگر برگزار میشود.
وی افزود: اسامی پذیرفتهشدگان نهایی از سوی جهاد دانشگاهی کشور اطلاعرسانی خواهد شد.