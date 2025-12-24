تجلیل از داروسازی بهوزان و بهرام ترکان در همایش فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، سومین همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شد.

در این مراسم که استاندار گیلان، مدیران و فعالان اقتصادی استان حضور داشتند، از داروسازی بهوزان و دکتر بهرام ترکان مدیرعامل این داروسازی با عنوان «کارآفرین برگزیده» تقدیر شد.

بهرام ترکان در صحبت‌های خود در این همایش با اشاره فراز و فرودهای متعدد و نیاز به تاب‌آوری به‌ویژه در بحث کارآفرینی سازمانی در مقیاس صنعتی گفت: شرکتی که حدود دو سال و نیم پیش، با خطر انحلال مواجه بود، امروز با سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی گروه کوبل و داروسازی دکتر عبیدی، با افزایش تعداد نیروی انسانی فعال و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد.

مدیرعامل داروسازی بهوزان، احیاء و توسعه این مجموعه با سابقه ۵۰ ساله که توسط پیشگامان قدیمی صنعت داروسازی کشور تاسیس شده بود را نمونه موفقی از یک تجربه کارآفرینی صنعتی و احیای کسب‌وکارهای در معرض بحران در کشور دانست و گفت: زیرساخت‌هایی در بهوزان در حال شکل‌گیری است که در سطح کشور و حتی منطقه کم‌نظیر است. راه‌اندازی پیشرفته‌ترین خط تولید داروهای تزریقی ایران در استان گیلان از جمله این زیرساخت‌هاست که در نتیجه سرمایه‌گذاری گروه کوبل و داروسازی دکتر عبیدی به ثمر رسیده است.

