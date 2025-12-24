خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجلیل از داروسازی بهوزان و بهرام ترکان در همایش فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان

تجلیل از داروسازی بهوزان و بهرام ترکان در همایش فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان
کد خبر : 1732515
لینک کوتاه کپی شد.

از داروسازی بهوزان و بهرام ترکان مدیرعامل این داروسازی با عنوان «کارآفرین برگزیده» تقدیر شد.

به گزارش ایلنا از رشت، سومین همایش تجلیل از فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان گیلان در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شد.

در این مراسم که استاندار گیلان، مدیران و فعالان اقتصادی استان حضور داشتند، از داروسازی بهوزان و دکتر بهرام ترکان مدیرعامل این داروسازی با عنوان «کارآفرین برگزیده» تقدیر شد.

بهرام ترکان در صحبت‌های خود در این همایش با اشاره فراز و فرودهای متعدد و نیاز به تاب‌آوری به‌ویژه در بحث کارآفرینی سازمانی در مقیاس صنعتی گفت: شرکتی که حدود دو سال و نیم پیش، با خطر انحلال مواجه بود، امروز با سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی گروه کوبل و داروسازی دکتر عبیدی، با افزایش تعداد نیروی انسانی فعال و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد.

مدیرعامل داروسازی بهوزان، احیاء و توسعه این مجموعه با سابقه ۵۰ ساله که توسط پیشگامان قدیمی صنعت داروسازی کشور تاسیس شده بود را نمونه موفقی از یک تجربه کارآفرینی صنعتی و احیای کسب‌وکارهای در معرض بحران در کشور دانست و گفت: زیرساخت‌هایی در بهوزان در حال شکل‌گیری است که در سطح کشور و حتی منطقه کم‌نظیر است. راه‌اندازی پیشرفته‌ترین خط تولید داروهای تزریقی ایران در استان گیلان از جمله این زیرساخت‌هاست که در نتیجه سرمایه‌گذاری گروه کوبل و داروسازی دکتر عبیدی به ثمر رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا