ارائه خدمات درمانی به بیش از ۴ هزار زوج نابارور در گیلان
مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: امسال به بیش از ۴ هزار زوج نابارور نشان دار در مراکز دولتی تا ۹۰ درصد خدمات درمانی تخصصی ارائه شد.
به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امسال ۴ هزار و ۲۵۸ زوج نابارور بیمه شده که نشان دار شدهاند، درمان فوق تخصصی از جمله IVF، ICSI، IUI با ۹۰ درصد تعرفههای درمان در بخش دولتی و تا ۷۰ درصد در مراکز غیر دولتی شامل بخش خصوصی، خیریه، عمومی و غیردولتی تحت پوشش بیمه، دریافت کردهاند.
محمود عاطف راد با بیان اینکه زوجهای نابارور برای نشان دار شدن و بهره مندی از مزایای بیمهای باید به پزشک و یا اداره کل بیمه سلامت گیلان مراجعه کنند، افزود: سال گذشته ۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان و شش ماهه نخست امسال ۵ میلیارد ۵۵۰ میلیون تومان برای درمان زوجهای نابارور نشان دار در استان هزینه شد.
وی از افزایش سن درمان ناباروی زنان از ۴۵ به ۴۹ سال تمام خبر داد و گفت: امسال پوشش ۶۳ قلم دارو، ۵۷ نوع آزمایش، ۷ خدمت تصویربرداری و ۲۸ قلم تجهیزات پزشکی، از سوی اداره کل بیمه سلامت گیلان به زوجهای نابارور استان خدمات ارائه شد.
مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: ۲۴۷ کارشناس مامایی در مراکز جامع خدمات سلامت، ۲۶ کارشناس مامایی در بیمارستان ها، ۲۱ کارشناس مامایی و ۵۶ پزشک متخصص زنان در مطبهای مستقل، در اجرای طرح پوشش زوجهای نابارور بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به جامعه هدف خدمات ارائه میکنند.
عاطف راد افزود: بر اساس آخرین آمار، یک میلیون و ۳۱۷ هزار نفر معادل ۵۲ درصد جمعیت گیلان زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند که از این تعداد بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر خدمات بیمهای رایگان دریافت میکنند.
وی گفت: بیمه سلامت گیلان با ۲ هزار و ۸ موسسه شامل بیمارستانهای دولتی، خصوصی، مطبها، داروخانهها، آزمایشگاهها، مرکز فیزیوتراپی، تصویربرداری و درمانگاهها به بیماران تحت پوشش خدمات رسانی میکند.