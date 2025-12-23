مدیر عامل شرکت برق منطقهای گیلان خبر داد:
پایداری و تاب آوری خط ۶۳ کیلوولت تالش – آستارا افزایش یافت
مدیر عامل شرکت برق منطقهای گیلان گفت: با نصب دو دستگاه سکسیونر به منظور ورود و خروخ خط ۶۳ کیلوولت در پست لیسار، قابلیت اطمینان بهرهبرداری این پست افزایش پیدا کرد.
عادل سلیمانی درباره اهداف پروژه گفت: با نصب دو دستگاه سکسیونر به منظور ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت تالش-آستارا در پست لیسار، ضمن افزایش قدرت مانور در بهرهبرداری از شبکه، خاموشی مشترکین به واسطه حوادث غیرقابل پیشبینی کاهش قابل توجهی خواهد یافت و این امر به دلیل ایجاد زیرساخت تامین برق از دو پست انتقال با اجرای طرح موصوف، مهیا خواهد بود.
مدیر عامل شرکت برق منطقهای گیلان در خصوص اهمیت پروژه گفت: پیشتر پست لیسار به صورت T-off از خط ۶۳ کیلوولت تالش-آستارا تغذیه میشد و با هر پیشامد و نیاز به تعمیر و نگهداری، به ناچار کل خط بیبرق شده و مشترکین بسیاری مشمول خاموشی میشدند که با اجرای طرح، چالش مطروحه مرتفع گردید.
سلیمانی گفت: ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت در پست لیسار با نصب دو دستگاه سکسیونر ۶۳ کیلوولت، نصب ۸ عدد تیر بتنی، انجام سیمکشی هوایی و ایجاد باسبار ۶۳ کیلوولت در پست، اجرایی و عملیاتی گردید.
گفتنی است که ارزش این پروژه ۲۳ میلیارد ریال میباشد.