مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان خبر داد:

پایداری و تاب آوری خط ۶۳ کیلوولت تالش – آستارا افزایش یافت

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: با نصب دو دستگاه سکسیونر به منظور ورود و خروخ خط ۶۳ کیلوولت در پست لیسار، قابلیت اطمینان بهره‌برداری این پست افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، عادل سلیمانی، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان اظهار کرد: با نصب دو دستگاه سکسیونر به منظور ورود و خروخ خط ۶۳ کیلوولت در پست لیسار، قابلیت اطمینان بهره‌برداری این پست افزایش پیدا کرد.

عادل سلیمانی درباره اهداف پروژه گفت: با نصب دو دستگاه سکسیونر به منظور ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت تالش-آستارا در پست لیسار، ضمن افزایش قدرت مانور در بهره‌برداری از شبکه، خاموشی مشترکین به واسطه حوادث غیرقابل پیش‌بینی کاهش قابل توجهی خواهد یافت و این امر به دلیل ایجاد زیرساخت تامین برق از دو پست انتقال با اجرای طرح موصوف، مهیا خواهد بود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان در خصوص اهمیت پروژه گفت: پیشتر پست لیسار به صورت T-off از خط ۶۳ کیلوولت تالش-آستارا تغذیه می‌شد و با هر پیشامد و نیاز به تعمیر و نگهداری، به ناچار کل خط بی‌برق شده و مشترکین بسیاری مشمول خاموشی می‌شدند که با اجرای طرح، چالش مطروحه مرتفع گردید.

سلیمانی گفت: ورود و خروج خط ۶۳ کیلوولت در پست لیسار با نصب دو دستگاه سکسیونر ۶۳ کیلوولت، نصب ۸ عدد تیر بتنی، انجام سیم‌کشی هوایی و ایجاد باسبار ۶۳ کیلوولت در پست، اجرایی و عملیاتی گردید.

گفتنی است که ارزش این پروژه ۲۳ میلیارد ریال می‌باشد.

