خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهر کوچصفهان نخستین شهر مجهز به کابل خودنگهدار در گیلان

شهر کوچصفهان نخستین شهر مجهز به کابل خودنگهدار در گیلان
کد خبر : 1730287
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان، در مراسم معرفی طرح جامع تبدیل شبکه فرسوده به کابل خودنگهدار در شهر کوچصفهان، از این شهر به عنوان نخستین شهر سبز استان در زمینه بازسازی و نوسازی شبکه‌های توزیع برق بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، مسعود صادقی خمامی با اشاره به اهمیت این پروژه برای ایمنی و پایداری برق در کوچصفهان، گفت: تبدیل شبکه‌های فرسوده به کابل خودنگهدار نه تنها به کاهش خطرات ناشی از افت ولتاژ و قطع برق کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان نیز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان همچنین افزود: کل شبکه فشار ضعیف موجود در شهر کوچصفهان ۱۴۰ کیلومتر بوده که از این میزان، کل شبکه سیمی مسی به کابل خودنگهدار مجهز شده است.

وی افزود: با تفاهم نامه بین شرکت توزیع برق گیلان و شهرداری و شورای شهر کوچصفهان و یاری مردم این شهر با برنامه ریزی دقیق و منسجم در سال جاری، موفق به تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شده‌ایم.

صادقی خمامی در ادامه تصریح کرد: مبلغ کل پروژه حدود ۱۰۸ میلیارد تومان بوده و این سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده عزم جدی شرکت توزیع برق گیلان برای ارتقاء زیرساخت‌های برق‌رسانی و ایجاد شهری سبز و پایدار است.

صادقی خمامی تاکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، موجب افزایش رضایت‌مندی شهروندان و کاهش مشکلات ناشی از قطعی برق نیز می‌شود و با این تحولات، کوچصفهان به یک الگو برای سایر شهر‌های استان تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن