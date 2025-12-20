شهر کوچصفهان نخستین شهر مجهز به کابل خودنگهدار در گیلان
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان، در مراسم معرفی طرح جامع تبدیل شبکه فرسوده به کابل خودنگهدار در شهر کوچصفهان، از این شهر به عنوان نخستین شهر سبز استان در زمینه بازسازی و نوسازی شبکههای توزیع برق بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، مسعود صادقی خمامی با اشاره به اهمیت این پروژه برای ایمنی و پایداری برق در کوچصفهان، گفت: تبدیل شبکههای فرسوده به کابل خودنگهدار نه تنها به کاهش خطرات ناشی از افت ولتاژ و قطع برق کمک میکند، بلکه موجب افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان نیز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان همچنین افزود: کل شبکه فشار ضعیف موجود در شهر کوچصفهان ۱۴۰ کیلومتر بوده که از این میزان، کل شبکه سیمی مسی به کابل خودنگهدار مجهز شده است.
وی افزود: با تفاهم نامه بین شرکت توزیع برق گیلان و شهرداری و شورای شهر کوچصفهان و یاری مردم این شهر با برنامه ریزی دقیق و منسجم در سال جاری، موفق به تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شدهایم.
صادقی خمامی در ادامه تصریح کرد: مبلغ کل پروژه حدود ۱۰۸ میلیارد تومان بوده و این سرمایهگذاری نشاندهنده عزم جدی شرکت توزیع برق گیلان برای ارتقاء زیرساختهای برقرسانی و ایجاد شهری سبز و پایدار است.
صادقی خمامی تاکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، موجب افزایش رضایتمندی شهروندان و کاهش مشکلات ناشی از قطعی برق نیز میشود و با این تحولات، کوچصفهان به یک الگو برای سایر شهرهای استان تبدیل خواهد شد.