شهر کوچصفهان نخستین شهر مجهز به کابل خودنگهدار در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، مسعود صادقی خمامی با اشاره به اهمیت این پروژه برای ایمنی و پایداری برق در کوچصفهان، گفت: تبدیل شبکه‌های فرسوده به کابل خودنگهدار نه تنها به کاهش خطرات ناشی از افت ولتاژ و قطع برق کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان نیز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان همچنین افزود: کل شبکه فشار ضعیف موجود در شهر کوچصفهان ۱۴۰ کیلومتر بوده که از این میزان، کل شبکه سیمی مسی به کابل خودنگهدار مجهز شده است.

وی افزود: با تفاهم نامه بین شرکت توزیع برق گیلان و شهرداری و شورای شهر کوچصفهان و یاری مردم این شهر با برنامه ریزی دقیق و منسجم در سال جاری، موفق به تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شده‌ایم.

صادقی خمامی در ادامه تصریح کرد: مبلغ کل پروژه حدود ۱۰۸ میلیارد تومان بوده و این سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده عزم جدی شرکت توزیع برق گیلان برای ارتقاء زیرساخت‌های برق‌رسانی و ایجاد شهری سبز و پایدار است.

صادقی خمامی تاکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، موجب افزایش رضایت‌مندی شهروندان و کاهش مشکلات ناشی از قطعی برق نیز می‌شود و با این تحولات، کوچصفهان به یک الگو برای سایر شهر‌های استان تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/