بررسی رفع مشکلات شرکتهای تولیدی و صنعتی گیلان
رایی زنیهای ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکلات شرکتهای تولیدی و صنعتی گیلان امروز برگزار شد.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس کل دادگستری گیلان امروز در بازدید از یک کارخانه در شهرک صنعتی رشت گفت: دستگاه قضایی استان با تمام توان در کنار تولیدکنندگان واقعی ایستاده است و برای رفع موانع قانونی، تسهیل امور و حمایت قضایی از فعالان اقتصادی، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
مجید الهیان سپس در نشستی برای بررسی مشکلات زیرساختی و رفع مشکلات بانکی ۲ شرکت تولیدی-صنعتی، با حضور مسئولان استانی و مدیران بنگاههای اقتصادی در شهرک صنعتی رشت برگزار شد، حضور یافت.
وی در این نشست با بیان اینکه دستگاه قضا حامی تولیدکنندگان است گفت: مدیران استان مجموعهای منسجم و متحد هستند که افزایش تولید و بهره وری جزو دغدغههای آنها است.
رئیس کل دادگستری گیلان افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی بدون همراهی و پشتیبانی قضایی امکانپذیر نیست و دادگستری استان با استمرار برگزاری این جلسات، بهدنبال فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه پایدار، تولید و اشتغال در استان است.
در این نشست، تصمیمات لازم برای پیگیری مسائل بانکی و ارائه راهکارهای قانونی و اجرایی برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی اتخاذ شد.