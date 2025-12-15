به گزارش ایلنا از رشت، براساس اطلاعات دریافتی، شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان رشت در پرونده مربوط به علیرضا تاج‌شهرستانی عضو شورای ششم رشت، حکم قطعی به تبرئه وی از اتهام ارتشاء و اختلاس را صادر کرده است.

از سوی دیگر سید اسمعیل میرغضنفری فرماندار و رئیس هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان رشت، این مکاتبه قضایی را خطاب به رئیس شورای شهر رشت جهت آگاهی و اقدام قانونی لازم ابلاغ کرده است.

با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد که طی روزهای آینده بار دیگر شاهد حضور علیرضا تاج شهرستانی در صحن شورای رشت باشیم.

گفتنی است پس از تعلیق ” علیرضا تاج شهرستانی ” در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، محمد حسن عاقل منش عضو علی البدل شورا بنا به تایید فرمانداری شهرستان رشت وارد شورا شده و سوگند یاد کرده بود.

