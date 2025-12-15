فرماندار آستانه اشرفیه:
آماده باش شبانه روزی مدیران در زمان بحران الزامی است
فرماندار آستانهاشرفیه با تأکید بر غیرقابل پیشبینی بودن زمان بحرانها گفت: آمادهباش شبانهروزی مدیران در زمان بحران الزامی است.
به گزارش ایلنا از رشت، رحمت حیدرینژاد امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران آستانه اشرفیه بیان کرد: موضوع تراکتورها همواره جزو اولویتهای مدیریت بحران بوده و لازم است بخشداران با هماهنگی دهیاران، فهرست کامل ماشینآلات، مشخصات رانندگان و شماره تماسها را در اختیار ستاد قرار دهند تا در مواقع بحرانی بدون اتلاف وقت اقدام شود.
وی با اشاره به قانون جدید مدیریت بحران افزود: تعامل و همکاری میان دستگاهها به صراحت در این قانون مورد تأکید قرار گرفته و حتی برای کوتاهی در انجام وظایف، ضمانتهای اجرایی و مجازات قانونی پیشبینی شده است؛ بنابراین همه اعضای ستاد مدیریت بحران موظفاند این قانون را به دقت مطالعه کرده و بر اساس آن عمل کنند.
فرماندار آستانهاشرفیه با بیان اینکه زمان بحران قابل پیشبینی نیست، تصریح کرد: جلسات ستاد مدیریت بحران ممکن است در هر ساعتی از شبانه روز، حتی ساعت ۱۰ یا ۱۱ شب و یا ۵ و ۶ صبح برگزار شود، از این رو مدیران باید همواره در دسترس باشند و تلفن همراه خود را روشن نگه دارند و به اطلاعیهها و اعلامیهها توجه ویژه داشته باشند.
حیدرینژاد با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی سریع در بستر فضای مجازی گفت: تمامی مدیران دستگاههای اجرایی، بخشداران، شهرداران و دهیاران موظفاند عضو کانال اطلاعرسانی فرمانداری در پیامرسان ایتا شوند تا اطلاعیهها و پیامهای ستاد مدیریت بحران بهموقع دریافت و منتقل شود.
وی همچنین از شهرداریها و دهیاریها خواست نسبت به تأمین تجهیزات و ادوات مورد نیاز مدیریت بحران اقدام کنند و افزود: خرید تجهیزات برفروبی که قابلیت نصب روی ماشینآلات سبک و تراکتورها را دارد، باید در دستور کار شهرداریها و دهیاریها قرار گیرد، چراکه این تجهیزات هزینه بالایی نداشته و نقش مؤثری در مدیریت شرایط زمستانی ایفا میکند.
فرماندار آستانه اشرفیه در پایان با اشاره به افزایش جلسات ستاد مدیریت بحران در فصل زمستان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی دقیق، تعامل مستمر و تهیه طرحهای عملیاتی از هماکنون، امیدواریم بتوانیم ماههای پیشرو را با کمترین مشکل و بهترین مدیریت پشت سر بگذاریم.