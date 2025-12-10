خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان خبر داد:

افزایش ۹۲ درصدی ظرفیت پست برق شهر صنعتی رشت

افزایش ۹۲ درصدی ظرفیت پست برق شهر صنعتی رشت
کد خبر : 1725583
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: طرح توسعه پست برق شهر صنعتی رشت با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، با هدف تامین انرژی پایدار واحد‌های صنعتی این مجتمع صنعتی اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، عادل سلیمانی گفت: طرح توسعه پست برق شهر صنعتی رشت با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری با هدف تامین انرژی پایدار واحد‌های صنعتی در دست اجراست که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح برای پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون مشترکان شهر صنعتی رشت، گفت: با اجرای این طرح، ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع شهر صنعتی رشت، ۵۵ مگاولت آمپر معادل ۹۲ درصد افزایش یافته و امکان تأمین پایدار برق برای واحد‌های صنعتی موجود و در حال توسعه فراهم خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری