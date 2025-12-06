خبرگزاری کار ایران
تحقق سیاست های کلان سرمایه گذاری در گیلان نیازمند اقدام جسورانه است

مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان گفت : تحقق سیاست های کلان سرمایه گذاری در گیلان نیازمند اقدام جسورانه و پذیرش ریسک های مدیریتی است

به گزارش ایلنا از رشت، یونس رنجکش در یازدهمین کمیته فنی تسهیلگری پیرامون دو طرح بزرگ سرمایه گذاری در گیلان افزود: برای اجرایی شدن برنامه های توسعه سرمایه گذاری نیازمند تغییر نگاه‌ها و افزایش قدرت ریسک در برخی مدیران برای صدور مجوزها با توجه به زنجیره تاثیرات اجرای این پروژه ها و ارزش افزوده آنها می باشیم.

وی اظهار داشت: با روند فعلی و نگاه‌های بخشی نگری نسبت به عملیاتی شدن پروژه های بزرگ سرمایه گذاری در گیلان جز اتلاف وقت و معطلی و فرار سرمایه گذاران و از بین رفتن فرصت ها نتیجه دیگری حاصل نخواهد شد.
وی اضافه کرد : ضمن تاکید براجرای قوانین و دستورالعمل ها که تضمین کننده سرمایه گذاری ها و تامین منافع عمومی است باید بتوانیم از ظرفیت های قانونی برای کارهای بزرگ استفاده کنیم و این مهم نیازمند تصمیات شجاعانه برخی مدیران است.
 
رنجکش در این جلسه با اشاره به درخواست دو پروژه بزرگ گردشگری همچون دهکده سلامت در شهرستان رضوانشهر و اکو پارک در سیاهکل و تاکیداتی که استاندار گیلان بر صدور مجوزهای این دو پروزه و تسخیگری در این زمینه دارند متاسفانه پس از چند سال هنوز صدور مجوز آنها با چالش هایی روبرو است که مستلزم جدیت بیشتر مسوولان مربوطه است.
 
وی افزود : برخی با ترس از برخورد های قضایی و نظارتی در صورت تخطی از مقررات جاری دستگاه‌های اجرایی با جوابها و مکاتبات
مشروط اقدام به پاسخگویی نسبت به درخواست ها می کنند و این در حالی است که مسوولان نظارتی و قضایی حامیان اصلی اجرای طرح های سرمایه گذاری هستند و گره های مربوطه را می توان با مشورت آنها بر طرف کرد‌.
 
مدیر کل هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به سرمایه چند هزار میلیارد تومانی این دو طرح گردشگری و تاثیراتی که بر چرخه اشتغال زایی و ارزش افزوده در استان دارند، افزود : باید با واقع بینی و بر شمردن هزینه و فایده سرمایه گذاری ها برای حال و آینده و با این نگاه که هر سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در نهایت طرح اجرایی آن متعلق به منافع ملی است راهکارهای مناسبی را برای تحقق آنها انتخاب و برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد.
 
وی ادامه داد: کمسیون هایی که برای صدور مجوزها فعالیت می کنند باید در تصمیم جمعی به نتیجه برسند و رای اکثریت بر نظر دستگاه اجرایی و دیدگاه بخشی ارجحیت داشته باشد.
 
وی خواستار رفع نگرانی سرمایه گذاران از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی از طرح هایی شد که بتواند چالش های اقتصادی و اجتماعی و اشتغال استان گیلان و کشور را برطرف کند.
