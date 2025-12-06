تحقق سیاست های کلان سرمایه گذاری در گیلان نیازمند اقدام جسورانه است

به گزارش ایلنا از رشت، یونس رنجکش در یازدهمین کمیته فنی تسهیلگری پیرامون دو طرح بزرگ سرمایه گذاری در گیلان افزود: برای اجرایی شدن برنامه های توسعه سرمایه گذاری نیازمند تغییر نگاه‌ها و افزایش قدرت ریسک در برخی مدیران برای صدور مجوزها با توجه به زنجیره تاثیرات اجرای این پروژه ها و ارزش افزوده آنها می باشیم.

وی اظهار داشت: با روند فعلی و نگاه‌های بخشی نگری نسبت به عملیاتی شدن پروژه های بزرگ سرمایه گذاری در گیلان جز اتلاف وقت و معطلی و فرار سرمایه گذاران و از بین رفتن فرصت ها نتیجه دیگری حاصل نخواهد شد.

وی اضافه کرد : ضمن تاکید براجرای قوانین و دستورالعمل ها که تضمین کننده سرمایه گذاری ها و تامین منافع عمومی است باید بتوانیم از ظرفیت های قانونی برای کارهای بزرگ استفاده کنیم و این مهم نیازمند تصمیات شجاعانه برخی مدیران است.

رنجکش در این جلسه با اشاره به درخواست دو پروژه بزرگ گردشگری همچون دهکده سلامت در شهرستان رضوانشهر و اکو پارک در سیاهکل و تاکیداتی که استاندار گیلان بر صدور مجوزهای این دو پروزه و تسخیگری در این زمینه دارند متاسفانه پس از چند سال هنوز صدور مجوز آنها با چالش هایی روبرو است که مستلزم جدیت بیشتر مسوولان مربوطه است.

وی افزود : برخی با ترس از برخورد های قضایی و نظارتی در صورت تخطی از مقررات جاری دستگاه‌های اجرایی با جوابها و مکاتبات

مشروط اقدام به پاسخگویی نسبت به درخواست ها می کنند و این در حالی است که مسوولان نظارتی و قضایی حامیان اصلی اجرای طرح های سرمایه گذاری هستند و گره های مربوطه را می توان با مشورت آنها بر طرف کرد‌.

مدیر کل هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به سرمایه چند هزار میلیارد تومانی این دو طرح گردشگری و تاثیراتی که بر چرخه اشتغال زایی و ارزش افزوده در استان دارند، افزود : باید با واقع بینی و بر شمردن هزینه و فایده سرمایه گذاری ها برای حال و آینده و با این نگاه که هر سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در نهایت طرح اجرایی آن متعلق به منافع ملی است راهکارهای مناسبی را برای تحقق آنها انتخاب و برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کرد.

وی ادامه داد: کمسیون هایی که برای صدور مجوزها فعالیت می کنند باید در تصمیم جمعی به نتیجه برسند و رای اکثریت بر نظر دستگاه اجرایی و دیدگاه بخشی ارجحیت داشته باشد.

وی خواستار رفع نگرانی سرمایه گذاران از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی از طرح هایی شد که بتواند چالش های اقتصادی و اجتماعی و اشتغال استان گیلان و کشور را برطرف کند.

