فرمانده سپاه قدس گیلان:
همافزایی دولت و مجلس کلید خدمترسانی مطلوب به مردم است
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش کلیدی نمایندگان استان گفت: هماهنگی دولت و مجلس و تقویت امیدآفرینی، زمینه خدمترسانی بهتر و رفع مشکلات مردم را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا از رشت، سردار حمید دامغانی صبح شنبه در نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به ضرورت همافزایی همهجانبه دولت و مجلس برای پیشبرد امور اظهار کرد: دولت باید با عزم جدی و همت بالا در مسیر خدمت حرکت کند و مجلس نیز نشان داده که تلاشش برای همراهی با دولت بوده است.
فرمانده سپاه قدس گیلان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده نمایندگان استان افزود: اگر هماهنگی بیشتری میان نمایندگان و استاندار شکل گیرد، بسیاری از دغدغههای مردم قابل حل خواهد بود.
وی با بیان اینکه نمایندگان استان دغدغههای مردم را دارند، همجهتی در ورود به مسائل را مهم برشمرد و گفت: مسائل استانی باید در اولویت نخست قرار گیرد و مسائل منطقهای و حوزههای انتخابیه در اولویت دوم باشد.
سردار دامغانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر امیدآفرینی تصریح کرد: امید همین همافزایی برای خدمت به مردم و رفع مشکلات است و کمتحرکی و کشمکشها مردم را نگران میکند.
وی با بیان اینکه نقش مجمع نمایندگان در استان نقشی کلیدی است، اظهار کرد: این مجمع ظرفیتهایی تولید میکند که به پیشبرد استان کمک خواهد کرد.
سردار دامغانی با اشاره به آمادگی سپاه قدس گیلان برای کمک به دولت در خدمترسانی به مردم گفت: سپاه قدس گیلان همجهت با دولت حرکت خواهد کرد و ظرفیت بسیج سازندگی نیز در خدمت مردم است.
وی با بیان اینکه سپاه قدس گیلان در کنگره شهدا امانتدار بوده است از راهیابی فیلم شهید املاکی بهزودی به جشنواره فجر گفت و افزود: امیدواریم گیلان که پرچمدار حماسه است، در خدمترسانی و تمامی امور با همافزایی با دولت پرچمدار باشد.
ضرورت استفاده از ظرفیتها و همراهی دستگاهها در خدمت به مردم
اعضای مجمع نمایندگان استان گیلان در این نشست با تأکید بر همراهی دستگاههای اجرایی برای ارتقای سطح خدماترسانی به مردم هماهنگی و همافزایی میان نهادها را در برطرف کردن بسیاری از مشکلات مهم برشمردند.
همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده گیلان در حوزههای کشاورزی، صنعت، آببندانها و بنادر، بهرهگیری صحیح و هدفمند از این ظرفیتها که رضایتمندی مردم را افزایش میدهد و زمینه توسعه پایدار استان را فراهم میآورد، ضروری بیان شد.
اعضای این مجمع با بیان اینکه پیگیری مطالبات مردم و همراهی دولت و مجلس در سطح استان برای خدمترسانی مطلوب و امیدآفرینی ضروری است، هماهنگی بیشتر میان نهادها برای همافزایی و رفع بسیاری از مشکلات را تاکید کردند
مجمع نمایندگان گیلان نگاه واحد و همافزا دستگاههای اجرایی در رفع بسیاری از دغدغههای مردم در حوزههای اشتغال، زیرساخت و خدمات عمومی ضروری دانستند تا گیلان بار دیگر بهعنوان پرچمدار خدمت و حماسه در کشور مطرح شود.
در این نشست مجمع نمایندگان استان گیلان از سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان و مجموعه به پاس برگزاری دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان تقدیر بعمل آوردند.