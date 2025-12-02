توزیع برق گیلان اعلام کرد:
تعداد کنتورهای هوشمند به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه رسید
با هوشمندسازی کنتورهای مشترکان برق در گیلان، گام موثر و بزرگی در مدیریت بار شبکه خواهیم برداشت و با اجرای این طرح علاوه بر کاهش چشمگیر تلفات شبکه توزیع برق، بار شبکه نیز به صورت هوشمند کنترل میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان هوشمندسازی را اولویت اصلی و راه حل کوتاه و بلندمدت صنعت برق برای مدیریت مصرف، محدودسازی به جای خاموشیها و توزیع عادلانه برق در کشور عنوان کرد.
لازم به ذکر است هوشمندسازی هشتمین مگاپروژه از ۱۴ مگاپروژه دوم صنعت برق برای عبور از اوج بار سال آینده بوده و به منظور تأمین برق پایدار حرکت به سوی مدیریت بار شبکه انکار ناشدنی است، لذا توسعه رویتپذیری و کنترلپذیری از طریق توسعه لوازم اندازه گیری هوشمند یکی از مهمترین ابزارها برای پیادهسازی طرحهای مدیریت مصرف میباشد.
هوشمندسازی از سالهای گذشته در دستور کار صنعت برق قرار گرفته و هم اکنون با سرعت بیشتری در استان گیلان درحال پیگیری است.
با هوشمندسازی کنتورهای مشترکان برق در گیلان، گام موثر و بزرگی در مدیریت بار شبکه خواهیم برداشت و با اجرای این طرح علاوه بر کاهش چشمگیر تلفات شبکه توزیع برق، بار شبکه نیز به صورت هوشمند کنترل میشود.
گفتنی است هوشمندسازی در صدر موضوعات مورد توجه هیئت دولت و از اولویتهای اصلی وزارت نیرو محسوب میشود و راهکاری اساسی برای مدیریت مصرف، محدودسازی به جای خاموشیها و توزیع عادلانه برق برای همه مشترکان است.
از این رو ضروری است تکمیل هوشمندسازی ادارات، صنایع و کشاورزی به سرعت انجام شود، زیرا اگر بتوانیم ۱۵ تا ۲۰ درصد بار مصرفی مشترکان تحت پوشش را از طریق کنتورهای هوشمند کاهش بدهیم، دیگر الزامی برای قطع فیدر نیست.
علاوه بر این با نصب کنتورهای هوشمند، مشترکان میتوانند در هر لحظه، میزان مصرف خود را بررسی و از آن مطلع شوند و در مدیریت بار شبکه این شرکت را همراهی کنند.
توزیع برق گیلان اعلام کرد: از ابتدای اجرای این طرح و توسعه سامانه هوشمند شبکه برق با استقرار قرائت از راه دور با اولویت کنتورهای دیماندی برای تمام مشترکین اعم از ولتاژ اولیه و ثانویه در دستور کار شرکتهای توزیع قرارگرفته که تاکنون در کل استان بالغ بر ۱۰۰ هزار مشترک با تعرفههای کشاورزی، صنعتی، عمومی، خانگی و تجاری به کنتورهای هوشمند مجهز شدهاند.
همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون ۱۳ هزار و ۲۴۷ دستگاه کنتور هوشمند در گیلان نصب شده است.
صرفهجویی در مصرف انرژی برق مصرفکنندگان، کاهش خاموشی، تجهیز مشترک به کنتور قابل قرائت از راه دور و امکان اجرای طرح پاسخگویی بار از دیگر مزایای هوشمندسازی شبکه برق است.