به گزارش ایلنا از رشت، همزمان با ایام گرامیداشت روز نیروی دریایی، بخش‌های جدید دندانپزشکی با ۶ یونیت و فیزیوتراپی با ۱۱ تخت پیش از ظهر امروز (یکشنبه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان در بیمارستان حضرت ولی‌عصر (عج) رشت افتتاح شد و بدین ترتیب ظرفیت ارائه خدمات درمانی به کارکنان نیروهای مسلح، خانواده‌های آنان و عموم مردم استان افزایش یافت.استاندار گیلان در این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی استان گفت: ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و افزایش توان ارائه خدمات تخصصی در مراکز درمانی، به‌ویژه مراکز وابسته به نیروهای مسلح، از اولویت‌های دولت در گیلان است و افتتاح این بخش‌ها گامی مؤثر در تحقق این هدف به شمار می‌رود.

بخش‌های تازه‌تأسیس دندانپزشکی و فیزیوتراپی بیمارستان حضرت ولی‌عصر (عج) در فضایی به مساحت ۴۸۰ مترمربع احداث و با اعتباری حدود ۴۰ میلیارد تومان تجهیز شده است.

با بهره‌برداری از این مجموعه‌ها، امکان ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی و فیزیوتراپی با سرعت، دقت و کیفیت بالاتر فراهم شده و دسترسی بیماران به خدمات درمانی استاندارد در رشت بهبود می‌یابد.

