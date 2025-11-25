تأمین برق مطمئن و بدون وقفه برای واحدهای فولادی یک اولویت استراتژیک است

به گزارش ایلنا از رشت، نشست سه جانبه مدیر عامل شرکت‌ برق منطقه‌ای گیلان، نماینده فولاد خزر و نماینده مردم رشت و خمام به منظور بررسی و رفع موانع و چالش‌های پیش روی صنعت انرژی‌بر فولاد در حوزه تأمین برق پایدار برگزار شد.

عادل سلیمانی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان در این نشست با اشاره به اهمیت حیاتی صنعت فولاد در اقتصاد ملی، اظهار داشت: تأمین برق مطمئن و بدون وقفه برای واحدهای فولادی، یک اولویت استراتژیک برای مجموعه صنعت برق کشور محسوب می‌شود. در این راستا، برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهینه‌سازی و تقویت پایداری شبکه در مناطق صنعتی در دست اجراست.

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان بر تعامل بیشتر بین بخش‌های انرژی و صنعت تأکید کرد و گفت: با توجه به هدفگ​​​​ذاری کشور برای افزایش تولید و صادرات فولاد، رفع مشکلات انرژی این صنعت از جمله پایداری تغذیه الکتریکی، امری حیاتی است.