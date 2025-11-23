خبرگزاری کار ایران
سازماندهی مشاغل سیار و گاری‌کباب‌ها در رشت

شهردار رشت گفت: شهرداری از این پس پشتیبانی بیشتری از مجموعه‌های مرتبط با مشاغل شهری خواهد داشت. هدف ما این است که هم نظم شهری را بازگردانیم و هم زمینه فعالیت منظم و قابل نظارت برای کسبه سیار ایجاد کنیم

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه ساماندهی مشاغل سیار و به‌ویژه گاری‌کباب‌ها با حضور رحیم شوقی شهردار و اعضای شورا شهر رشت برگزار شد؛ جلسه‌ای که هدف آن، ایجاد ساختار مشخص برای هدایت این مشاغل، ارتقای خدمات به شهروندان و در عین حال تأمین بخشی از درآمد پایدار شهرداری عنوان شد

وی تأکید کرد که نگاه مجموعه مدیریت شهری در سازماندهی مشاغل سیار، صرفاً انتفاعی نیست، بلکه ساماندهی محیط شهری و ارائه خدمات بهتر به شهروندان نیز از اهداف اصلی است.

شهردار رشت با اشاره به تجربه دیگر شهرها اظهار داشت که بسیاری از کلان‌شهرها، سازمان یا ساختار مشخصی برای حمایت از مشاغل شهری دارند و رشت نیز باید در این مسیر حرکت کند

وی افزود: شهرداری از این پس پشتیبانی بیشتری از مجموعه‌های مرتبط با مشاغل شهری خواهد داشت. هدف ما این است که هم نظم شهری را بازگردانیم و هم زمینه فعالیت منظم و قابل نظارت برای کسبه سیار ایجاد کنیم.

شوقی در بخشی از سخنان خود به تجربه مدیریت بازار در شهر تهران اشاره کرد و گفت: وجود بازارچه‌های شهروندی و تأمین مستقیم کالا توسط شهرداری‌ها می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کرده و به بهبود خدمات عمومی کمک کند.

در ادامه، شهردار رشت اعلام کرد که این جلسه، صرفاً نقطه شروع فرآیندی است که نیازمند بررسی‌های کارشناسی و گفت‌وگو با دستگاه‌های مختلف خواهد بود. هدف، رسیدن به مدل نهایی ساماندهی گاری‌کباب‌ها و دیگر مشاغل سیار در رشت است؛ تا بتوان وضعیت فعلی به حدی قابل نظارت برسد.

