خیر سیاهکلی زمین ۲۰۰ متری خود را وقف حمایت از سالمندان و معلولان کرد

به گزارش ایلنا از سیاهکل، حجت الاسلام اسماعیل تدینی، مدیرکل اوقاف گیلان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدام خداپسندانه خیر سیاهکلی بیان کرد: محمدعلی تقی‌نژاد از اهالی روستای پیله‌باغ شهرستان سیاهکل، یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰ مترمربع را با نیت تأمین هزینه‌های خانه سالمندان و معلولین وقف کرد.

وی با بیان اینکه این وقف با هدف پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته است، افزود: بر اساس نیت واقف، تمامی درآمدهای حاصل از این ملک صرف تأمین هزینه‌های نگهداری، خدمات و حمایت‌های مالی از افراد سالمند و دارای معلولیت خواهد شد.

مدیرکل اوقاف گیلان این اقدام را نمونه‌ای روشن از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی مردم گیلان دانست و گفت: توسعه فرهنگ وقف می‌تواند نقش مهمی در تقویت خدمات اجتماعی و کاهش مشکلات گروه‌های نیازمند ایفا کند.

تدینی با قدردانی از این واقف خیراندیش، تصریح کرد: چنین اقدامات ارزشمندی می‌تواند الگویی برای سایر نیکوکاران باشد تا با مشارکت در فعالیت‌های عام‌المنفعه، بخشی از نیازهای اجتماعی و حمایتی جامعه را پوشش دهند.

وی ادامه داد: اداره‌کل اوقاف گیلان نیز همواره آماده همکاری و تسهیل فرایندهای وقف برای خیران است تا پروژه‌های اجتماعی و حمایتی بیشتری در استان توسعه یابد.