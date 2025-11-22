خبرگزاری کار ایران
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان خبر داد:

خیر سیاهکلی زمین ۲۰۰ متری خود را وقف حمایت از سالمندان و معلولان کرد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ وقف گفت: واقف خیراندیش سیاهکلی زمین ۲۰۰ متری خود را برای پشتیبانی مالی از سالمندان و معلولان وقف کرد.

به گزارش ایلنا از سیاهکل،  حجت الاسلام اسماعیل تدینی، مدیرکل اوقاف گیلان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدام خداپسندانه خیر سیاهکلی بیان کرد: محمدعلی تقی‌نژاد از اهالی روستای پیله‌باغ شهرستان سیاهکل، یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰ مترمربع را با نیت تأمین هزینه‌های خانه سالمندان و معلولین وقف کرد.

وی با بیان اینکه این وقف با هدف پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته است، افزود: بر اساس نیت واقف، تمامی درآمدهای حاصل از این ملک صرف تأمین هزینه‌های نگهداری، خدمات و حمایت‌های مالی از افراد سالمند و دارای معلولیت خواهد شد.

مدیرکل اوقاف گیلان این اقدام را نمونه‌ای روشن از نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی مردم گیلان دانست و گفت: توسعه فرهنگ وقف می‌تواند نقش مهمی در تقویت خدمات اجتماعی و کاهش مشکلات گروه‌های نیازمند ایفا کند.

تدینی با قدردانی از این واقف خیراندیش، تصریح کرد: چنین اقدامات ارزشمندی می‌تواند الگویی برای سایر نیکوکاران باشد تا با مشارکت در فعالیت‌های عام‌المنفعه، بخشی از نیازهای اجتماعی و حمایتی جامعه را پوشش دهند.

وی ادامه داد: اداره‌کل اوقاف گیلان نیز همواره آماده همکاری و تسهیل فرایندهای وقف برای خیران است تا پروژه‌های اجتماعی و حمایتی بیشتری در استان توسعه یابد.

