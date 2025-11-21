در شناساندن ظرفیت های گیلان به کشورهای همسایه غفلت شده است

به گزارش ایلنا از رشت، یونس رنجکش در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه اگروفود گیلان بیان کرد: برگزاری نمایشگاه های تخصصی فرصتی برای شناساندن ظرفیت های این استان در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی به جامعه هدف بویژه تجار و سرمایه گذاران کشورهای همسایه است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس بین المللی استانداران استان های ساحلی کشورهای حاشیه دریای کاسپین این رویداد را که در روزهای ۲۷و ۲۸ آبان ماه در گیلان برگزارشد یک فرصت بسیار عالی در مسیر دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت ها و فرصت های گیلان برای کشورهای همسایه عنوان کرد.

وی اظهار داشت : با توجه به اهداف مختلفی که این اجلاس دنبال می کرد یکی از دست آوردهای مهم آن برای استان گیلان معرفی این استان به عنوان بخش مهمی از ظرفیت های اقتصادی کشور در حوزه ترانزیت و تامین کننده بازارهای منطقه ای بوده است.

وی با توجه به حضور تجار و بازرگانانی از کشورهای عراق ، اقلیم کردستان ، افغانستان و کویت برای بازدید از نمایشگاه اگروفود گیلان نیز یاد آور شد : بازارهای خوبی برای محصولات گیلان بویژه در حوزه های کشاورزی در این کشورها که همسایگان ما هستند در کنار بازار های هدف کشورهای حاشیه خزر وجود دارد که متاسفانه تاکنون این ظرفیت ها به خوبی معرفی نشده و بسیاری از آنها بی خبرند.

وی از وجود بنادر فعال انزلی ، آستارا و کاسپین و همچنین اتصال شبکه ریلی به گیلان و ترانزیت جاده ای به عنوان مجموعه ای ترکیبی به عنوان بخشی از ظرفیت‌های گیلان در بخش حمل و نقل در کنار تولید محصولات متنوع صنعتی و کشاورزی و همچنین جادبه های تاریخی ، فرهنگی و طبیعی گردشگری اشاره که می تواند با کمترین هزینه تامین کننده نیازکشورهای همسایه و گردشگران خارجی باشد.

وی برنامه ریزی برای شناساندن این طرفیت ها از طریق اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی را از اولویت ها دانست که باید با پشتیبانی بخش های دولتی رقم بخورد و نمایشگاه‌های تخصصی بخشی از این فعالیت ها هستند.

دکتر رنجکش از آمادگی استانداری گیلان در پشتیبانی از سرمایه گذاری ها و همچنین حمایت از رویدادهای نمایشگاهی و اعزام و استقبال از هیات های تجاری بین کشورهای همسایه خبر داد.

وی گفت : نمایشگاه اگروفود گیلان که همزمان با رویداد اجلاس بین المللی استانداران استان های ساحلی حاشیه دریای کاسپین در کنار نمایشگاه اکسپوی منطقه آزاد انزلی برگزار شده است فرصتی برای نشان دادن بخش هایی از توانمدی و ظرفیت های گیلان بوده است که امیدواریم در سال های آینده با حضور فعال تر صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی برگزار شود.

در ادامه این افتتاحیه که مدیرکل جهاد کشاورزی گیلان هم حضور داشت ضمن قدر دانی از برگزار کنندگان این نمایشگاه با اهدای یادمان نمایشگاه اگروفود از شرکت کنندگان تقدیر شد.

