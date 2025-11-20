به گزارش ایلنا از فومن، کاظم قربانی، شهردار فومن، با تأکید بر اینکه جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب یک مطالبه جدی مردمی و تکلیفی منصوص در بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست، اظهار کرد: شهرداری فومن با همراهی اعضای کارگروه مرتبط و فراهم‌سازی شرایط اجرایی، اقداماتی از جمله عقیم‌سازی، تزریق واکسن هاری با همکاری دامپزشکی و درمان سگ‌های بیمار را انجام داده است؛ اقدامی که تاکنون در هیچ دوره‌ای در شهرداری فومن سابقه نداشته است.

وی افزود: با وجود این اقدامات، مهاجرت سگ‌ها از مناطق اطراف و عدم رسیدگی به حیوانات در روستاهای مجاور، موجب شده عملکرد شهرداری به‌درستی دیده نشود؛ وضعیتی مشابه موضوع زباله‌ها که مدیریت نادرست در روستاها باعث ورود آن‌ها به محدوده شهری شده است.

شهردار فومن در واکنش به انتشار برخی اخبار درباره افزایش سگ‌های بلاصاحب در سطح شهر گفت: مهم‌ترین وظیفه شهرداری تأمین امنیت شهروندان است. در این راستا و با دستور دادستان محترم و حمایت قاطع ایشان، در چند مرحله سگ‌های بلاصاحب جمع‌آوری و پس از عقیم‌سازی، به متقاضیان تحویل یا در نقاط امن رهاسازی شده‌اند و در هیچ یک از این مراحل آسیبی به حیوانات وارد نشده است.

قربانی با بیان اینکه حضور سگ‌های بلاصاحب تاکنون موجب آسیب به برخی شهروندان شده و شکایت‌های متعددی علیه شهرداری در مراجع قضایی مطرح بوده است، تصریح کرد: روند قانونی و اصولی جمع‌آوری این حیوانات همچنان ادامه خواهد یافت. به جای ایجاد تشویش اذهان عمومی یا حمایت‌های نامناسب، می‌توان با همفکری و همکاری، معضل موجود را برطرف کرد.

وی ادامه داد: نمی‌توان در برابر تهدید سلامت و امنیت شهروندان بی‌تفاوت بود. روزانه درخواست‌های متعددی—چه حضوری و چه تلفنی—درخصوص جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب ثبت می‌شود. با وجود اجرای چندین مرحله عملیات جمع‌آوری، مخالفت برخی دیگر از شهروندان موجب ایجاد اختلال در روند کار و بروز مشکلاتی برای کارکنان شهرداری شده است.

شهردار فومن با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد فضای استاندارد نگهداری سگ‌های بلاصاحب اعلام کرد: به‌تازگی با پیگیری دادستان محترم و دستور فرماندار، یک قطعه زمین معرفی شده است که مراحل بررسی و تأیید آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است. به محض نهایی‌شدن این محل، با همکاری همه علاقه‌مندان و گروه‌های مردم‌نهاد، اقدامات لازم عملیاتی خواهد شد.

قربانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت گروه‌های مردمی، بتوان این مشکل را به شکل اصولی و پایدار رفع کرد.

انتهای پیام/