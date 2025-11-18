رئیس شورای شهر رشت:
تئاتر هویت فرهنگی شهر است
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر پیشینه درخشان تئاتر رشت و نقش اثرگذار این هنر، از تداوم حمایت شورا از گروههای نمایشی و تأمین کمک هزینه اعزام برگزیدگان به جشنواره فجر خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت،محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت در مراسم اختتامیه سیوهفتمین جشنواره تئاتر استانی با قدردانی از تمامی هنرمندان، عوامل اجرایی و دستگاههای مشارکتکننده اظهار کرد: پنج سال است که سازمان فرهنگی شهرداری رشت به نمایندگی از شورا و شهرداری رشت در این جشنواره مشارکت دارد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه هنر تئاتر در رشت افزود: تئاتر برخلاف فیلم، هنری زنده است و هنرمند تئاتر باید زنده و در همان لحظه با مردم ارتباط برقرار کند و این ارتباط مستقیم، ظرفیت بزرگ تئاتر برای انتقال پیام، نقد اجتماعی و ایجاد گفتوگو در جامعه است.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه تئاتر زبان گویای مردم است و میتواند پیشنهادها، راهکارها و دغدغههای اجتماعی را به بهترین شکل بیان کند تصریح کرد: رشت از نخستین پایگاههای تئاتر در ایران بوده و وجود سالنها، گروههای نمایشی و هنرمندان شناختهشده نشان میدهد که این شهر بهطور جدی با هنر نمایش زندگی کرده و تئاتر بخشی از هویت فرهنگی رشت و حفظ آن، حفظ میراث هنری شهر به شمار میآید.
کارگرنیا با اشاره به اینکه این پیشینه ارزشمند مسئولیت ما را سنگینتر میکند، افزود: هنرمندان باید بتوانند با تکیه بر این میراث، اثرگذاری بیشتری بر مخاطبان داشته باشند و ما نیز وظیفه داریم بستر فعالیت آنها را تقویت کنیم.
وی با قدردانی از حضور هنرمندان پیشکسوت حاضر در این مراسم بیان کرد: پیشکسوتان ستونهای تئاتر رشت هستند و حضورشان پشتوانهای بزرگ برای نسلهای جوان است.
کارگرنیا با اشاره به اعزام دو گروه تئاتر منتخب جشنواره استانی به جشنواره فجر گفت: در راستای حمایت از هنر تئاتر و با مصوبه شورا، کمک هزینه اعزام دو گروه برگزیده این جشنواره به جشنواره تئاتر فجر پرداخت می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه شورای شهر رشت حامی هنرمندان است گفت: شورا و شهرداری رشت در حد توان برای رشد و اعتلای این هنر اثرگذار تلاش میکند و باور داریم تئاتر میتواند در فرهنگسازی، آموزش، نقد اجتماعی و حتی حل مسائل شهری نقشآفرین باشد.