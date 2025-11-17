به گزارش ایلنا از رشت، سید مجتبی جلالی‌پور ظهر دوشنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان بر نقش مؤثر دانشگاه‌ها و محافل علمی در جامعه تأکید کرد و گفت: صیانت از فضای علمی کشور و ارتقا مهارت جوانان به عنوان آینده‌سازان نظام، بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای کاهش فاصله میان حوزه صنعت، خدمات اجتماعی و دانشگاه، افزود: مراکز علمی و دانشگاهی باید با افزایش علم و تخصص نیروی انسانی، نقش‌آفرینی ملموس در جامعه داشته باشند.

جلالی‌پور، نگاه نوین شهید طهرانچی در دانشگاه آزاد را مؤثر و درخشان توصیف کرد و اظهار داشت: خدمات دانشگاه آزاد برای عموم جامعه قابل لمس است و تربیت صحیح جوانان، یکی از مؤلفه‌های مهم تعیین سرنوشت جامعه محسوب می‌شود.

وی همچنین از ارائه خدمات متنوع کمیته امداد و نقش سامانه هوشمند امداد در نیازسنجی، توزیع عادلانه خدمات و ایجاد شفافیت تقدیر کرد و خاطرنشان ساخت: امدادیارانی که در حوزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متفکر با کمیته امداد همکاری می‌کنند، جزو جامعه بزرگ حامیان و خیرین محسوب می‌شوند.

«مجتبی ملکی‌چوبری» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، نیز با اشاره به سابقه همکاری دانشگاه با کمیته امداد و ویژگی‌های مدیریتی شهید طهرانچی گفت: روحیه انفاق و فعالیت‌های کانون‌های دانشجویی دانشگاه آزاد توانسته برخی مشکلات جامعه هدف را برطرف کند.

وی افزود: دانشگاه آزاد آمادگی دارد در قالب پویش علم و مهارت‌آموزی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایی، اجرای طرح‌های مطالعاتی و فرصت‌های پژوهشی برای اعضای هیأت علمی، همکاری مشترک داشته باشد. همچنین ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی، مشاوره روانشناسی و حقوقی دانشگاه، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌ها است.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های مشترک، بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود و افزایش تعاملات دوجانبه در زمینه‌های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، اشتغال و کارآفرینی و امور رفاهی منعقد شد.

