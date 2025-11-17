خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان
کد خبر : 1715336
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به تلاش‌ها برای کاهش فاصله میان حوزه صنعت، خدمات اجتماعی و دانشگاه، افزود: مراکز علمی و دانشگاهی باید با افزایش علم و تخصص نیروی انسانی، نقش‌آفرینی ملموس در جامعه داشته باشند.

به گزارش ایلنا از رشت، سید مجتبی جلالی‌پور ظهر دوشنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان بر نقش مؤثر دانشگاه‌ها و محافل علمی در جامعه تأکید کرد و گفت: صیانت از فضای علمی کشور و ارتقا مهارت جوانان به عنوان آینده‌سازان نظام، بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای کاهش فاصله میان حوزه صنعت، خدمات اجتماعی و دانشگاه، افزود: مراکز علمی و دانشگاهی باید با افزایش علم و تخصص نیروی انسانی، نقش‌آفرینی ملموس در جامعه داشته باشند.

جلالی‌پور، نگاه نوین شهید طهرانچی در دانشگاه آزاد را مؤثر و درخشان توصیف کرد و اظهار داشت: خدمات دانشگاه آزاد برای عموم جامعه قابل لمس است و تربیت صحیح جوانان، یکی از مؤلفه‌های مهم تعیین سرنوشت جامعه محسوب می‌شود.

وی همچنین از ارائه خدمات متنوع کمیته امداد و نقش سامانه هوشمند امداد در نیازسنجی، توزیع عادلانه خدمات و ایجاد شفافیت تقدیر کرد و خاطرنشان ساخت: امدادیارانی که در حوزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متفکر با کمیته امداد همکاری می‌کنند، جزو جامعه بزرگ حامیان و خیرین محسوب می‌شوند.

«مجتبی ملکی‌چوبری» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، نیز با اشاره به سابقه همکاری دانشگاه با کمیته امداد و ویژگی‌های مدیریتی شهید طهرانچی گفت: روحیه انفاق و فعالیت‌های کانون‌های دانشجویی دانشگاه آزاد توانسته برخی مشکلات جامعه هدف را برطرف کند.

وی افزود: دانشگاه آزاد آمادگی دارد در قالب پویش علم و مهارت‌آموزی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایی، اجرای طرح‌های مطالعاتی و فرصت‌های پژوهشی برای اعضای هیأت علمی، همکاری مشترک داشته باشد. همچنین ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی، مشاوره روانشناسی و حقوقی دانشگاه، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌ها است.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های مشترک، بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود و افزایش تعاملات دوجانبه در زمینه‌های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، اشتغال و کارآفرینی و امور رفاهی منعقد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ