هدیه میلیارد ریالی بانوی گیلانی به مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت

بانوی نیکوکار گیلانی با اهدای چهار میلیارد ریال ، گام بلندی در تجهیز اتاق عمل جراحی مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت برداشت.

به گزارش ایلنا از رشت، در مراسمی با حضور مسئولان مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت، مدیرعامل و اعضای موسسه خیریه مردم‌نهاد و جمعی از مدیران حوزه سلامت از اقدام خداپسندانه نصراله‌زاده بانوی نیکوکار گیلانی که چهار میلیارد ریال برای خرید تجهیزات اتاق عمل به این مرکز درمانی هدیه کرده بود قدردانی شد.
رئیس مرکز آموزشی درمانی رازی گفت: این کمک مالی ارزشمند، زمینه تأمین بخشی از تجهیزات ضروری اتاق عمل جراحی را فراهم ساخته است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش ایمنی بیماران خواهد داشت

 

