با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی؛
تفاهمنامه همکاری شهرداری رضوانشهر و دانشگاه خواجه نصیر امضا شد
شهردار رضوانشهر در این مراسم با بیان اینکه نقش دانشگاهها در ارتقای مدیریت شهری نقشی تعیینکننده است، امضای این تفاهمنامه را اقدامی مؤثر برای بهبود روند اجرای پروژههای توسعهای و افزایش کیفیت خدمات شهری دانست.
به گزارش ایلنا، تفاهمنامه همکاری مشترک بین شهرداری رضوانشهر و دانشگاه صنعتی خواجهنصیرالدین طوسی با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی دو مجموعه و توسعه فعالیتها در حوزههای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، رفاهی، نوآوری، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به امضا رسید.
این تفاهمنامه با رویکرد ایجاد بستر مناسب برای تبادل دانش و تجربه، تقویت زیرساختهای شهری و دانشگاهی و اجرای طرحهای نوآورانه در سطح منطقه تنظیم شده است.
شهردار رضوانشهر در این مراسم با بیان اینکه نقش دانشگاهها در ارتقای مدیریت شهری نقشی تعیینکننده است، امضای این تفاهمنامه را اقدامی مؤثر برای بهبود روند اجرای پروژههای توسعهای و افزایش کیفیت خدمات شهری دانست. وی اظهار کرد که همکاری با دانشگاه خواجهنصیر میتواند به ارتقای رویکردهای علمی و تخصصی در مدیریت شهری منجر شود.
مسؤولان دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی نیز این توافق را فرصتی ارزشمند برای پیوند میان دانش نظری و نیازهای واقعی جامعه عنوان کرده و اعلام کردند که ظرفیتهای دانشگاهی میتواند در حل مسائل شهری نقشی مهم و عملیاتی داشته باشد.
پس از امضای تفاهمنامه، اعضای جلسه با حضور در فرمانداری رضوانشهر، در دیداری مشترک با فرماندار این شهرستان، درباره شیوههای اجراییسازی مفاد توافقنامه، ضرورت همکاری بینبخشی و راهکارهای حمایت دستگاههای اجرایی از طرحهای نوآورانه گفتوگو کردند.
با اجراییشدن این تفاهمنامه، انتظار میرود زمینه اجرای طرحهای علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه مدیریت شهری فراهم شده و آثار آن در ارتقای سطح خدمات شهری رضوانشهر در آینده نزدیک نمایان شود.