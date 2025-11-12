قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۰ میلیون تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون ۱۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان و هر دلار ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۹ هزار و ۳۸۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.