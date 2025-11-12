خبرگزاری کار ایران
English العربیه
اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی برای توسعه و پیشرفت لاهیجان

اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی برای توسعه و پیشرفت لاهیجان
شهردار لاهیجان به همراه معاونان و مدیران شهرداری از چندین پروژه های عمرانی شهر لاهیجان از قبیل پروژه مهم پل بلوار دکتر حکیم زاد و فاز دو مجموعه گردشگری تالاب حاجی آباد بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، رضا زنده دل در بازدید از پروژه های عمرانی این شهرستان ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه های عمرانی بر سرعت بخشی اجرای پروژه های عمرانی و خدمات رسانی افزون تر به شهروندان تأکید کرد.

دیدار با شهروندان برای بررسی میدانی مشکلات آنها از دیگر بخش های این بازدید بود.

روند احداث پروژه مهم پل بلوار دکتر حکیم زاده، اجرای عملیات سنگ فرش مسیر مسجد تاریخی اکبریه، بازسازی خانه سنتی باغ ملی، محوطه سازی جنب پل خشتی، آسفالت معابر شهری، تکمیل فاز دو مجموعه گردشگری تالاب حاجی آباد، پیاده رو سازی خیابان شهید بهشتی و جدول گذاری بلوار دیلمان از جمله پروژه های مورد بازدید توسط شهردار لاهیجان بود.

زنده دل در حاشیه این بازدید گفت: هدف مدیریت شهری اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی برای توسعه و پیشرفت شهر لاهیجان می باشد.

شهردار لاهیجان افزود: در مدت زمان باقی مانده تا پایان این دوره شورا تمام تلاش خود را برای کسب رضایت افزون تر شهروندان عزیز بکار خواهیم بست.

