بازدید استاندار گیلان از محل تصویربرداری فیلم شهید املاکی

بازدید استاندار گیلان از محل تصویربرداری فیلم شهید املاکی
استاندار گیلان با حضور در محل تصویربرداری فیلم شهید حسین املاکی، با بازیگران و عوامل سازنده این فیلم سینمایی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا از رشت،  هادی حق شناس نماینده عالی دولت در استان، جمعی از مسوولان سپاه قدس، صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرماندار شهرستان رودبار و دیگر همراهان با حضور در محل فیلم‌برداری فیلم یردار سرافراز گیلانی شهید حسین املاکی، با بازیگران و عوامل سازنده این فیلم سینمایی دیدار و گفتگو کردند.

استاندار گیلان در این دیدار بر لزوم انتقال مفاهیم شگرف دفاع مقدس به نسل جدید تاکید و اظهار کرد: هنر بهترین روش برای تبیین فداکاری ها و پایمردی های جوانان ایران عزیز است و فیلم سینمایی جانشین قطعا اثری بی بدیل و ماندگار خواهد بود.

فیلم سینمایی «جانشین» که داستان شجاعت و ایثارگری‌های فرمانده محبوب گیلانی، «شهید حسین املاکی» را به تصویر کشیده است، ۷۰درصد داستان آن فیلم برداری شده است.

این فیلم که در گروه سینمایی دفاع مقدس قرار می‌گیرد، قرار است به جشنواره فیلم فجر ارائه شود.

فیلم سینمایی« جانشین» به کارگردانی شاه‌مرادی‌زاده و تهیه کنندگی سهرابی در حال تولید است.

بنیاد روایت فتح داستان زندگی شهیدی را می‌سازد که در ۹ فروردین سال ۶۷، در عملیات «والفجر ۱۰» در منطقه عمومی سید صادق شانه دری، بر روی ارتفاعات «بانی بنوک» به همراه یاران و همرزمان شهیدش «محمد اصغریخواه»، فرمانده گردان کمیل و شهید دکتر «محمد حبیبی‌پور» و شهید «سید عباس موسوی» در اثر حمله ناجوان‌مردانه بمباران شیمیایی دشمنان بعثی به آرزوی دیرینه‌ای که کسب مقام شهادت در راه حضرت دوست بود، نائل آمد.

